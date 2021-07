La tormenta tropical Elsa se dirige a Jamaica y Cuba

La Habana, Cuba.

La tormenta tropical Elsa pasó el sábado por la costa suroeste de Haití y se encaminaba hacia Jamaica y el este de Cuba, amenazando con violentos vientos y fuertes precipitaciones.



De momento, no ha sido reportado ningún daño mayor en Haití. Elsa, que debe dirigirse luego hacia Florida, Estados Unidos, se convirtió el viernes en el primer huracán de la temporada, clasificado en la categoría 1 en la escala Saffir-Simpson de un total de 5.



Sin embargo, sus ráfagas de viento no pasan de un máximo de 100 km/h, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), que dijo esperar que la tormenta se siga debilitando el domingo.



"Se registran rachas de viento bastante intensas y lluvias ligeras, pero hasta el momento no hemos registrado ningún daño", dijo Jerry Chandler, director de Protección Civil en Haití.



No se espera que la tormenta se refuerce durante la noche, aunque "es posible que experimente un ligero refuerzo el domingo por la tarde cuando se acerque a la costa centro-sur de Cuba", indicó el NHC en su boletín de las 03H00 GMT.

El Centro Nacional de Huracanes advirtió que las intensas lluvias que ocasionará Elsa pueden provocar inundaciones y deslizamientos de tierra. Foto AFP



De acuerdo a las previsiones del NHC, "Elsa se moverá cerca de la costa sur de La Española", isla que comparten Haití y República Dominicana, en la noche de este sábado, y cerca de Jamaica y porciones del este de Cuba el domingo.



Hasta 20 cm de lluvia pueden registrarse sobre la parte sur de La Española y Jamaica, según las previsiones.

Riesgo de inundaciones y deslizamientos

"Sus lluvias pueden generar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, algunos de los que pueden resultar importantes", según el NHC.



Elsa debe luego pasar por Cuba, donde se esperan condiciones de huracán sobre la parte oriental de la isla. Entre el domingo y el lunes, Cuba puede recibir entre 15 y 25 cm de lluvias, según el NHC.



La tormenta tropical podría provocar marejadas de hasta 1.5 metros por encima de lo normal en la costa sur de Cuba; y de hasta 1,2 metros en la costa de República Dominicana y Haití.

Las autoridades haitianas habían aumentado en la mañana del sábado el nivel de alerta a rojo, el máximo, para el conjunto del país.



Haití podría quedarse sin suministros de emergencia, como agua y comida, ya que buena parte se utilizó para asistir a las miles de personas desplazadas por la violencia de las pandillas.



Miles de residentes de varios barrios muy pobres de la capital Puerto Príncipe, escenarios de enfrentamientos entre pandillas, se vieron obligados a huir de sus hogares desde hace un mes.



En octubre de 2016, el huracán Matthew dejó más de 500 muertos en el sur de Haití y causó daños por casi 2.000 millones de dólares.

Mala noticia para Surfside

En el sur de Florida (costa sureste de Estados Unidos), la tormenta tropical Elsa podría traer precipitaciones, inundaciones y fuertes ráfagas de viento, pero eso dependerá de cómo se desarrolle a medida que avanza por las islas del Caribe, dijo el NHC.



Se espera que Elsa llegue a Los Cayos, al sur de la península de Florida, en torno a las 06h00 GMT del martes, y luego suba hacia Jacksonville.

El clima relacionado con el huracán es una mala noticia para la ciudad de Surfside, cerca de Miami, donde siguen las tareas de búsqueda de víctimas tras el derrumbe parcial de un edificio la semana pasada que hasta el momento deja 24 muertos y 121 desaparecidos.



Ante temores de un nuevo colapso, las autoridades optaron por demoler el resto del edificio antes de que llegue la tormenta.



Se espera que en Florida se desplacen 2,6 millones de vehículos a la carretera este fin de semana largo del 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, según el periódico local Sun Sentinel, que cita a la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA).