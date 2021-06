Hondureña cuenta el terror que vivió cuando se desplomó edificio de Miami

Florida, Estados Unidos

Una hondureña contó cómo fue rescatada del edificio de apartamentos en Surfside (Miami-Dade) momento después que colapsara.

Jannet Rodríguez, quien trabajaba cuidando a una persona de la tercera edad, fue tildada de heroína al no dejarla en el noveno piso, relató a la cadena internacional de televisión CNN.

La hondureña dice que no dudó en quedarse con la señora hasta que las rescataran.

"Yo no sé si estaba entre dormida o despierta cuando sentí el primer estruendo. Horrible. Pero yo no pensé que era algo como piedra, ni nada, yo te juró que pensé que el mar había entrado. En eso cae el otro (edificio), al minutos. Yo me aguanté y tembló", narró.

"En eso una vecina de enfrente toca la puerta y dice: yo creo que es un terremoto. Mira el elevador que se cayó y entonces veo yo y digo: sí, hay una rajadura inmensa", agregó.

La señora que cuidaba no podía bajar sola por las escaleras.

"Llamo a la hija de la señora y me dice: ponte en la sala con mi mamá y dice la policía que se cayó el edificio de al lado.

Rodríguez dice que los bomberos les hacían señales con focos de mano y ellas también respondieron con movimientos de luces. "Nos daba miedo, jamás abrimos el balcón. Sentíamos pasos, sentíamos que tronaba. Después escuchamos los bomberos".

Cuando las comenzaron a bajar uno de los bomberos les dijo que no podían llevar nada de pertenencias porque iban a subirse en una canasta. "Solo bajamos la cartera, el andador de ella y el suéter", dijo.

"Como nosotros estábamos en el noveno piso nos llevaron al balcón, cuando nos llevaron al balcón ya lo estaban serruchando", cuenta la hondureña que sobrevivió al derrumbe del edificio de apartamentos de 12 plantas en Surfside, donde hasta la fecha se han reportado 12 personas fallecidas y más de 100 desaparecidas.

De ahí le dicen a los bomberos que la canasta no puede llegar hasta el noveno piso y hay que bajarlas hasta el quinto o cuarto piso. "En eso empezamos a bajar, nosotros bajamos casi en el aire. Las escaleras estaban todas quebradas. Ellos nos cuidaban y decían concéntrese, no te pongas nerviosa", contó Rodríguez.

"Cuando llegamos a la canasta le dije a la señora: vamos a cerrar los ojos y ya cuando llegamos abajo dice: estamos a salvo. La vecina nos decía que bajáramos por las escaleras, pero yo no la podía dejar ahí. Yo podía bajar las escaleras, pero mi obligación era estar ahí con ella", dijo.

"Ella me dio mucha fuerza, mucha tranquilidad", concluyó la hondureña.

