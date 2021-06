Lealtad republicana a Trump es una amenaza para democracia de EEUU, advierte Obama

Washington, Estados Unidos.

Al Partido Republicano le faltó valor para denunciar las mentiras de Donald Trump tras las elecciones presidenciales y el asalto al Capitolio que amenazó los cimientos de la democracia estadounidense, aseguró Barack Obama en una entrevista con la cadena CNN.



En la entrevista, que se emitió el lunes por la noche, el expresidente demócrata afirmó que creía que había "suficientes salvaguardas institucionales" dentro del "llamado establishment republicano" para actuar como control y equilibrio contra Donald Trump.

“Nadie se puso de pie para decir basta y ya no más”, dice Obama sobre lo que decía el entonces presidente Donald Trump sobre las elecciones. Mira parte de la entrevista de nuestro colega Anderson Cooper. https://t.co/bC97dePvnU — CNN en Español (@CNNEE) June 8, 2021





Obama se refirió a las declaraciones del multimillonario republicano en las que negó la injerencia rusa en las elecciones de 2016; también a cuando al año siguiente dijo que había "gente buena en ambos bandos" tras la violencia entre miembros de la extrema derecha y manifestantes antirracistas en Charlottesville.



"No vimos que el Partido Republicano dijera, 'tiempo fuera, esto es inaceptable, esto no es lo que somos', sino que fue intimidado para que lo aceptara", dijo.



Al referir al asalto contra el Capitolio protagonizado por partidarios de Trump del 6 de enero, criticó a "gran parte de un Congreso elegido que se suma a la falsedad de que hubo problemas con las elecciones", cuyo resultado Trump se niega a aceptar, denunciando sin pruebas un fraude masivo durante la votación.



"No esperaba que hubiera tan poca gente que dijera 'Bueno, no me importa perder mi cargo porque esto es demasiado importante, Estados Unidos es demasiado importante, nuestra democracia es demasiado importante'", dijo Obama. "No vimos eso".

Trump ha atacado repetidamente a miembros republicanos del Congreso, como la representante de Wyoming, Liz Cheney, que han rechazado su falsa afirmación de que ganó las elecciones.



Para Obama, el peso que han adquirido los aliados de Trump en el Partido Republicano es una amenaza para la democracia.



"Esta experiencia de la democracia no se dio por sí sola, de forma automática", sino que es fruto del accionar de "cada generación sucesiva" desde la independencia del país, agregó.