Regalan jamón vegano a latinos de Miami para que se compadezcan del lechón

Florida, Estados Unidos.

La organización defensora de los animales Peta instaló este jueves un puesto en la Pequeña Habana de Miami para regalar jamón vegano y pedir a la comunidad cubana y latina que reside en ese barrio que salve a los lechones de acabar en el horno esta Navidad.



"Es una exquisitez", dijo a Efe Antonio das Mortes, un cubano-brasileño de 60 años que pasaba por la calle Ocho y paró en el puesto de Peta (Personas por el Trato Etico de los Animales) a comerse unos cuantos sánduches de jamón hecho con vegetales preparados por un restaurante cubano y vegano de Miami.





Los viandantes y vendedores ambulantes de la zona, un lugar donde a causa de la covid-19 hay muchos menos turistas de lo habitual, dieron buena cuenta de los sánduches y las cajas con lonchas de jamón para "esta Nochebuena" que activistas de Peta Latino ofrecían a los viandantes justo a la hora del almuerzo.

"Ten Compasión. Se vegano"

También se tomaron fotos "para las redes sociales", según dijo uno de los viandantes, con una persona disfrazada de cerdito que portaba un cartel donde de un lado se leía "Be Kind. Go Vegan" y del otro "Ten Compasión. Se vegano".



Jennifer Martínez, de Peta latino, dijo a Efe que instalaron este puesto en la calle Ocho de la Pequeña Habana porque saben que es una comunidad amante de la carne de cerdo y quieren que conozcan que se puede comer sabrosamente sin matar animales.



La activista indicó que esperan que la nueva alcaldesa de Miami, Daniella Levine Cava, siga con la costumbre de salvar a dos lechones cada Navidad que tenía el anterior regidor de la ciudad, Carlos Giménez, como una versión miamense y latina del indulto a los pavos en la Casa Blanca cada día de Acción de Gracias.



"Esperamos que la gente tenga una Nochebuena de compasión este año. Que en vez de comer cerdo, lo dejen fuera de su plato", señaló.

Vea: No grato: Vecinos de Mar a Lago buscan impedir que Trump se mude



"Los cerdos sienten dolor al igual que nosotros, tienen miedo igual que nosotros", dijo Martínez rodeada de revistas sobre el veganismo, menos solicitadas por los viandantes que los jamones.



La contraportada de la revista "Kit vegano para principantes" muestra la fotografía de un sonrosado cerdito con la leyendo "no soy tocino. Soy un ser vivo igual que tú".



La revista contiene consejos y recetas y también datos como que un vegano salva más de 100 animales al año, al no comerlos, y que el número de animales "asesinados" en Estados Unidos al minuto son 38.627, a la hora 2.317.596 y al día 55.622.293. EFE