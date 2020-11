Biden nombra jefe de Gabinete a crítico del manejo de Trump de la pandemia  

Washington, Estados Unidos.

El presidente electo de EEUU, Joe Biden, anunció este miércoles el nombramiento de su veterano asesor Ron Klain, un fuerte crítico de la gestión de la pandemia por parte de Donald Trump, como su próximo jefe de gabinete de la Casa Blanca.



Biden aseguró en un comunicado que Klain ha sido un asesor "inestimable" y destacó en particular el trabajo que hicieron juntos durante la crisis económica de 2009 y el brote de ébola en 2014.



"Su amplia y variada experiencia y su capacidad para trabajar con personas de todo el espectro político es precisamente lo que necesito en un jefe de gabinete de la Casa Blanca al enfrentar este momento de crisis y unir a nuestro país nuevamente", agregó.

Klain, abogado de profesión, ha trabajado con Biden desde finales de la década de 1980, fue su jefe de gabinete en sus primeros años como vicepresidente en el gobierno de Barack Obama (2009--2017) y coordinó la respuesta al ébola en la Casa Blanca en 2014.



Este, según los medios, ha podido ser el principal motivo para que Biden le haya escogido para el puesto, ya que el presidente electo ha fijado como una de las prioridades de su gobierno la lucha contra la pandemia del coronavirus.



Con la cifra récord de 140.000 contagios diarios de covid-19 y más de 240.000 muertes, Estados Unidos ha podido entrar ya en una tercera ola de la pandemia, según apuntan los expertos.





Klain ha sido un duro crítico de la gestión de la pandemia que ha realizado el presidente Donald Trump, quien al principio insistía en que el coronavirus desaparecería solo y luego centró su política en la confianza de que surgiera una vacuna que acabe con la enfermedad.



El político demócrata también es un veterano de los pasillos del Capitolio, un ambiente que conoce bien desde que en 1989 trabajó en la oficina de Biden en el Congreso cuando era senador por Delaware, tras graduarse de la Facultad de Derecho de Harvard.



Klain, quien también ha sido asesor de Obama y ha sido miembro de consejos de administración de empresas, era visto desde hace tiempo como la opción más probable para dirigir el equipo de Biden en la Casa Blanca y poner fin al caos que ha caracterizado al círculo íntimo de Trump, según los medios.



Según el diario The New York Times, incluso desde antes de que Biden haya informado de sus primeros nombramientos, el ala más liberal del Partido Demócrata le está presionando para que incluya figuras del espectro más progresista entre sus asesores.



Se espera que Biden anuncie en los próximos días a sus colaboradores clave en la Casa Blanca, elegidos entre su círculo de confianza, pese a que Trump se niega a aceptar su derrota y ha presentado demandas en un intento por revertir los resultados de las elecciones.



Sin embargo, no se espera que revele a los miembros de su futuro gabinete hasta finales de mes o comienzos de diciembre.