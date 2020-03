Bukele se enfrenta a México por enviar vuelo con 12 casos de coronavirus a El Salvador

San Salvador.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, prohibió el lunes que aterrizara en San Salvador un avión procedente de Ciudad de México en el que, dijo, viajarían 12 personas infectadas del nuevo coronavirus, pero el canciller mexicano rechazó que alguno de los pasajeros estuvieran infectados.



El mandatario centroamericano hizo el anuncio por Twitter, calificando de "irresponsables" a las autoridades mexicanas, lo que implicó una áspera respuesta del canciller de México, Marcelo Ebrard, que señaló que simplemente eran 12 jóvenes salvadoreños que llevaban cubrebocas.





Cerca de las 15H00 locales, Bukele advirtió que todos los que abordaran el vuelo AB431 de Avianca, desde Ciudad de México a San Salvador, estaban "poniendo en grave riesgo la vida de sus familias" porque llevaba "12 casos confirmados de #COVID19".



"Qué irresponsables las autoridades mexicanas. Esos pacientes deberían estar aislados", señaló sin aclarar si se trataba de salvadoreños o de otras nacionalidades los positivos al coronavirus.



El presidente de El Salvador ordenó el cierre de la pista de aterrizaje a aviones que no fueran de carga hasta nuevo aviso.



Las autoridades sanitarias de México revisaron a todos los pasajeros que irían en ese vuelo y "no han encontrado ningún enfermo por coronavirus, incluyendo a 12 jóvenes salvadoreños que portaban cubrebocas", dijo Ebrard en Twitter, tras una andanada de ríspidos mensajes.



Avianca precisó que el vuelo que saldría alrededor de las 16H00 locales había sido cancelado y que los pasajeros no lo llegaron a abordar.





El canciller mexicano, por su parte, había pedido primero a Bukele aclarar la situación.



"¿Cuáles son los 12 casos de coronavirus que menciona y dónde se confirmaron? Es lo responsable en este y en cualquier otro caso", cuestionó Ebrard.





Pero la línea aérea agradeció al presidente salvadoreño por haberles dado la "información" y "alertarlos". Con eso "se evitó poner en riesgo a la tripulación, los pasajeros y a más personas", dijo Avianca en Twitter.

Ante la respuesta del canciller mexicano, Bukele sacó a relucir otro tema, acusando a México de dar asilo a un exdirigente del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.



"Otro día le hago el reclamo formal por el fugitivo de la justicia salvadoreña acusado de corrupción, al que ustedes dieron asilo político por motivos ideológicos", dijo Bukele.



"Sé (que) le dará mucho gusto" saber que no hubo infectados de COVID-19 entre los pasajeros del vuelo de Avianca, se limitó a decir Ebrard.



Un total de 53 personas han sido diagnosticadas con el coronavirus en México, mientras que El Salvador no registra ningún caso.