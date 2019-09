Trump tilda de “ridículas” filtraciones en medio de escándalo en EEUU

Washington, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció este viernes las filtraciones lanzadas por un miembro de los servicios de inteligencia sobre una supuesta promesa hecha por el mandatario a un líder extranjero no identificado, algo que calificó de "ridículo", a medida que crece el escándalo en el país.

Las acusaciones desataron una tensa pugna con el Congreso, ya que los líderes demócratas exigen tener acceso a los documentos y hasta ahora la administración se ha negado.

El asunto sigue rodeado de numerosas sombras, pero según las revelaciones del diario The Washington Post, las filtraciones apuntan a un intercambio con Ucrania.

"Es ridículo", dijo a los periodistas, al tiempo que afirmó que la filtración es "partidista" y desestimó las acusaciones como "otro desastre de los medios".

Los demócratas buscan saber si Trump solicitó informaciones potencialmente comprometedoras sobre el precandidato demócrata a la Casa Blanca Joe Biden o sobre su familia en un intercambio telefónico con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky.

Biden es el favorito para imponerse en las primarias de su partido para las elecciones de 2020 y las encuestas muestran que en una contienda con Trump, quien fuera vicepresidente de Barack Obama saldría vencedor.

"Lo que puedo decir es que fue una conversación totalmente apropiada", dijo el mandatario, que reiteró sus afirmaciones del jueves de que "no hubo nada malo".

En Twitter, Trump acusó a la oposición demócratas y a los medios de atacarlo.

"Ellos creen que tuve una conversación riesgosa con un cierto líder extranjero", dijo y agregó que esto sólo se basa en una filtración "muy parcial".

The Radical Left Democrats and their Fake News Media partners, headed up again by Little Adam Schiff, and batting Zero for 21 against me, are at it again! They think I may have had a “dicey” conversation with a certain foreign leader based on a “highly partisan” whistleblowers..