Fiscalía de El Salvador procesará a asesor de Bukele por agredir verbalmente a mujeres

San Salvador.

La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador llevará ante los tribunales al asesor de seguridad nacional del Gobierno, Alejandro Muyshondt, confirmó hoy un portavoz de la institución a Efe.



De acuerdo con la prensa local, Muyshondt fue detenido el viernes por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) por supuestamente agredir verbalmente a dos mujeres.



No obstante, la Fiscalía no confirmó los cargos que enfrentará el asesor del Ejecutivo de Nayib Bukele y tampoco detalló si se mantiene en prisión preventiva.





Por su parte, el fiscal general, Raúl Melara, sostuvo en sus redes sociales que "nadie está por encima de la ley" y menos los servidores públicos, por lo que el "asesor va a ser presentado a los tribunales el día de mañana, no antes".



La PNC no ha dado detalles de la captura, pese a la petición de información por parte de la prensa.



El alcalde de San Salvador, el derechista Ernesto Muyshondt, llamó a Bukele a despedir a su asesor de seguridad nacional, dado que, a su juicio, no posee "ninguna capacidad".



"Una muy buena señal sería el despido inmediato del 'asesor', que además de no tener ninguna capacidad, debería desde hace años haber sido procesado y condenado por múltiples actos delictivos, varios de ellos en contra de mi familia", publicó en su cuenta de Twitter.



El Ejecutivo de Bukele no se ha pronunciado sobre las supuestas agresiones atribuidas a Alejandro Muyshondt, quien será el primer funcionario del Gobierno de Bukele, que tomó el poder el pasado 1 de junio, procesado penalmente.

Antes de llegar al Gobierno, Bukele también enfrentó un proceso penal por el cargo de expresiones de violencia contra la mujer y fue absuelto antes de su toma de posesión.



"Fue una sentencia absolutoria totalmente, inocente y sobreseimiento definitivo", con lo que "se acaba un año y medio de un circo político", dijo Bukele al salir del tribunal el 28 de marzo pasado.



Antes de que se instalara el juicio, Bukele lamentó que no pudo conciliar con la exsíndica de la Alcaldía de San Salvador, Xochitl Marchelli, quien lo denunció por supuestamente agredirla verbalmente. EFE