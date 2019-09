El Salvador y la OEA firman acuerdo que crea comisión contra la corrupción

San Salvador, El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y la Organización de Estados Americanos (OEA) firmaron este viernes un acuerdo para la creación e implementación de una comisión internacional contra la impunidad con la que el país intensifica su lucha contra los corruptos.



El documento establece los lineamientos para la implementación de la denominada Comisión Internacional Contra la Impunidad de El Salvador (Cicies), según lo explicó Bukele.



El mandatario señaló que dicha comisión "no será utilizada para la persecución política" e indicó que una de sus primeras tareas será la creación de una unidad especializada anticorrupción en la Policía Nacional Civil (PNC), que tendrá vinculación directa con la Cicies.



Además, se reforzarán el Ministerio de Hacienda para auditar a las diferentes carteras de Estado y la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).



"La Cicies no viene únicamente a perseguir corruptos, sino a los corruptores", subrayó Bukele en una conferencia de prensa en la Casa Presidencial.



Apuntó que el organismo también "se va encargar de modificar los sistemas y poner en práctica formas de trabajo que eviten la corrupción" en el Ejecutivo.



El jefe de Estado indicó que, una vez instalada "completamente", se empezará una ronda de reuniones con la Fiscalía General de la República (FGR), la Corte de Cuentas de la República, la PNC y la Asamblea Legislativa.



El documento fue firmado, en representación de la OEA, por Luis Porto, quien señaló que "espera que dentro de 10 años la Cicies ya no exista en el país" por el fortalecimiento que recibirán las instituciones locales.

"Este día hemos suscrito un documento entre la @OEA_oficial y El Salvador, un documento que la ciudadanía demanda", Presidente @nayibbukele. #CICIES ?? pic.twitter.com/STakxfj96e — Casa Presidencial (@PresidenciaSV) September 6, 2019



Porto sostuvo que el convenio para la instalación de la referida comisión se respalda en las potestades que les otorga a ambas partes la Carta de la OEA.



Señaló que esta es la primera etapa y que en las próximas semanas llegarán al país expertos del organismo regional para avanzar en el proceso.



Explicó que primero llegará una "misión de avanzada" para resolver los problemas administrativos y posteriormente buscarán la firma de "convenios específicos" con otras instancias estatales y de la sociedad civil.



La "instalación comienza hoy" y "gradualmente vamos a ir avanzando hasta que se forme el equipo", añadió Porto.



En las últimas semanas, Bukele recibió críticas de diversos sectores por la poca información que se tenía sobre la conformación de la Cicies, que se esperaba fuera similar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).



No obstante, ninguna de las partes aclaró si el ente tendrá atribuciones similares a las de la FGR, a la que la Constitución le otorga la facultad de "dirigir la investigación del delito" y "promover la acción penal".



Algunos analistas sostienen que si la conformación de la Cicies no pasa por la aprobación de la Asamblea Legislativa, está solo podrá realizar investigaciones administrativas.



Desterrar la corrupción de la administración pública se convirtió en un punto de honor en la agenda de Bukele durante la campaña electoral, en la que criticó constantemente a los partidos de sus adversarios por su supuesta relación con casos de malversación de fondos públicos.