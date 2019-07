Difunden video de “El Chapo” Guzmán suplicando antes de su condena

Nueva York, Estados Unidos

La reacción de Joaquín "Chapo" Guzmán cuando le informan que sus hijos fueron secuestrados fue difundida en videos inéditos.

La Agencia de Noticias Notimex reveló el momento en el que informan al narcotraficante condenado que sus hijos fueron secuestrados.

En la primera parte del video, "El Chapo" aparece de pie enfretando a un rival de otro cártel, sin embargo, después se le observa sentado en la cama de la cárcel pidiéndole al encargado de su custodia que fueran menos estrictos con él y pedía más tiempo para dormir y salir al aire libre.

“Le mostramos un video de cuando entra el grupo a sacar a sus hijos”, reveló el custodio Eduardo Guerrero.

Joaquín "Chapo" Guzmán, condenado a cadena perpetua el miércoles pasado, apeló el veredicto que le declaró culpable de traficar toneladas de droga a Estados Unidos y la sentencia.

El 12 de febrero, tras un extraordinario juicio de tres meses en la corte federal de Brooklyn, el Chapo fue hallado culpable de los 10 delitos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas de fuego de los que era acusado.

Conversación de "El Chapo" con el custodio

"El Chapo" Guzmán (CG): "Usted sabe de mi comportamiento y eso, para que le explique aquí al titular para… pues… "

Encargado de custodia (EC): "La bronca es que te has ido (fugado) dos veces, pues".

CG: "Bueno, pero eso es otra cosa".

EC: "No, ¿cómo que otra cosa? Para eso son las medidas de seguridad".

CG: "¡Ah, no!, la seguridad, yo no estoy diciendo que no haiga".

EC: "Estás durmiendo 6 horas en la noche"

CG: "No, ¿cuáles 6?"

EC: "En la noche, ¿no?"

CG: "Y en el dia, no, ¡qué me voy a dormir!"

EG: "Cada 4 horas te van a pasar lista, y la última lista es a las 11 de la noche".

CG: "Oiga, esa de las 11 déjemela a las 10. Porque de las 11 a las 5, pues, para cuando me quedo dormido, duermo muy poco".