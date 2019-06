La Casa Blanca confirma que Trump envío una carta al líder norcoreano

Washington, Estados Unidos.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió una carta al líder norcoreano, Kim Jong-un, confirmó hoy la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders.

"El presidente Trump envió una carta y la correspondencia entre los dos líderes ha estado en curso", señaló Sanders en una escueta declaración.



El pronunciamiento de la portavoz estadounidense, que no ofrece más detalles, se produjo después de que la agencia oficial de noticias norcoreana, KCNA, informara de que Kim recibió una carta "personal" de gobernante estadounidenses.

La información de la agencia norcoreana no detalla la fecha en la que fue recibida la misiva, pero sostiene que, después de leerla, Kim dijo que había mostrado su "satisfacción".



Según KCNA, Trump mostró un "coraje extraordinario", Kim agradece el "juicio político" que se desprende de la carta y agrega que analizará "seriamente" el "contenido interesante" del mensaje.



El documento, dice también el texto, tiene un "contenido excelente".



La misiva parece ser respuesta a otra que envió en fechas recientes el propio Kim a Trump al conmemorarse el primer aniversario de la histórica cumbre que mantuvieron en Singapur el 12 de junio de 2018.

Hubo una segunda cumbre, en Hanói, a finales de febrero pasado, pero concluyó abruptamente sin acuerdo entre las dos partes.



Aun así, Trump ha declarado que tiene fe en que el régimen de Pionyang cumplirá las demandas internacionales que buscan la desnuclearización de la península coreana.



Corea del Norte, por su parte, viene exigiendo que cesen las sanciones impuestas por EEUU y Naciones Unidas por el programa nuclear y balístico que inició en 2006.



El pasado 11 de junio, Trump dijo haber recibido una "carta muy personal, muy cálida y muy amable" del líder norcoreano, y aseguró que aprecia ese gesto.



"Creo que pasará algo que va a ser muy positivo", pronosticó, aunque no quiso entrar a valorar si habrá una tercera cumbre pronto.



"Mientras tanto, no ha habido pruebas nucleares, no ha habido grandes pruebas de misiles... (Kim) Ha cumplido su promesa, y eso es muy importante para mí", agregó el gobernante.

Horas antes de las declaraciones de Trump, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, había afirmado que es "totalmente posible" una tercera cumbre entre el mandatario estadounidense y el líder norcoreano, y dijo que Washington estará "listo cuando ellos estén listos".