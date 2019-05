Alabama aprueba la ley antiaborto más estricta de EEUU

Florida, Estados Unidos.

El Senado de Alabama aprobó este martes la ley contra el aborto más estricta de todo Estados Unidos, que prohíbe la interrupción del embarazo en cualquier etapa de la gestación y castiga con hasta 99 años de prisión al médico que lo practique.



El texto de la ley, que no contempla excepciones en casos de violación o incesto, irá al escritorio de la gobernadora republicana Kay Ivey, quien no ha confirmado si la firmará.



La ley convierte el aborto en un delito punible con penas de entre 10 y 99 años de prisión para el médico que lo practique. Sólo puede practicarse en caso de peligro de muerte para la madre o el feto.





El objetivo de sus promotores es provocar una batalla judicial que llegue a la Corte Suprema de Justicia.



El vicegobernador y presidente republicano del Senado, Will Ainsworth, saludó la decisión diciendo que los legisladores "han dado un gran paso en la defensa de los derechos de los no nacidos".



La mayor organización de defensa de derechos humanos en Estados Unidos, ACLU, prometió entablar una demanda para bloquear su implementación y aseguró que la medida no entrará en vigor.



"Esta ley castiga a las víctimas de violación e incesto al tomar control de sus propios cuerpos y forzarlas a dar a luz", escribió ACLU de Alabama en un comunicado.



El líder de la minoría demócrata en el Senado, Bobby Singleton, dijo que a los legisladores que eliminaron la excepción de la violación o incesto: "Acaban de violar el propio estado de Alabama".

Vea: Trump envía más agentes policiales a la frontera con México



"Le están diciendo a mi hija que ella no importa (...) Que está bien que los hombres la violen y que tendrá que tener un hijo si sale embarazada", argumentó, con la voz a veces quebrada de emoción.



Varios estados conservadores están considerando duras leyes antiaborto con la intención que alguna de ellas llegue a la Corte Suprema. A cambio, estados liberales están asegurándose de salvaguardar el derecho al aborto en sus constituciones.



Los republicanos esperan que los jueces de la Corte Suprema, que ahora son de mayoría conservadora gracias a las designaciones del presidente republicano Donald Trump, reviertan la decisión "Roe Vs. Wade" que en 1973 habilitó el aborto en todo el país.