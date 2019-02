Facebook afronta una multa multimillonaria de Estados Unidos

San Francisco, Estados Unidos.



El Gobierno de Estados Unidos mantiene abiertas negociaciones con Facebook para aplicarle una sanción multimillonaria por su gestión de la privacidad de los usuarios, publicó este jueves The Washington Post.



La multa la impulsa la Comisión Federal del Comercio, una agencia gubernamental encargada de velar por los derechos de los consumidores y por la libre competencia, que exige a la red social responsabilidades por los múltiples escándalos destapados en los últimos tiempos relativos a su gestión de la privacidad.



El rotativo capitalino citó a dos "fuentes cercanas a las negociaciones que pidieron el anonimato", de acuerdo con las cuales Facebook ha mostrado "preocupación" ante las exigencias de la Comisión.



Las fuentes del Post también indicaron que, por el momento, las dos partes todavía no han acordado una cuantía exacta.



En caso de que no se alcance un acuerdo extrajudicial, la Comisión Federal del Comercio podría querellarse contra la compañía que dirige Mark Zuckerberg por la vía legal.



Las cifras que maneja por ahora la Administración estadounidense superarían los 22,5 millones impuestos a Google en 2012 y por tanto, de materializarse la multa, supondría la sanción más elevada jamás impuesta a una compañía tecnológica por no respetar la privacidad de los usuarios.



Durante el año pasado, Facebook se vio implicada en numerosos escándalos relativos a su gestión de la privacidad, siendo el más sonado de ellos el de la consultora británica Cambridge Analytica, que utilizó una aplicación para recopilar millones de datos de internautas de la plataforma sin su consentimiento con fines políticos.



En marzo del pasado año, la Comisión Federal de Comercio (FTC) confirmó que investigaba a la firma tecnológica tras la filtración de datos de unos 50 millones de usuarios a Cambridge Analytica y anunció que usaría "todas sus herramientas" para proteger la privacidad de los consumidores, incluidas "acciones coercitivas". EFE