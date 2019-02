China acusa a EEUU de querer convertir el espacio en un "campo de batalla"

Pekín.



China acusó este martes a Estados Unidos de querer convertir el espacio en un "campo de batalla", después de que el Pentágono divulgase ayer un informe en el que incluía a China como posible adversario en el dominio del espacio.



"Recientemente, Estados Unidos definió el espacio exterior como un campo de batalla y anunció la creación de una Fuerza Espacial. Esto conduce a la militarización y pone en peligro el espacio exterior", afirmó en rueda de prensa la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino Hua Chunying.



Bajo el título "Desafíos a la seguridad en el espacio", el informe elaborado por la Agencia de Inteligencia del Departamento de Defensa de EEUU incluye a Pekín en la lista de cuatro posibles rivales a los que Washington debería enfrentarse en caso de un ataque que pusiera en peligro sus recursos espaciales.



En referencia a dicho documento, Hua subrayó que contiene "alegaciones infundadas", además de suponer un "pretexto" de la parte estadounidense para "construir su fuerza militar" en el espacio exterior.



"Si Estados Unidos está realmente preocupado por la seguridad espacial, debería trabajar con China" para favorecer "el control armamentístico en el espacio, en lugar de hacer lo contrario", subrayó la funcionaria.



Por otra parte, Hua calificó de injustas las declaraciones efectuadas ayer en Budapest por el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, quien pidió contrarrestar la influencia de Rusia y China en Europa Central debido a que esos países "no comparten los principios de libertad".



"Estados Unidos hace todo lo posible por fabricar acusaciones de este tipo y así perjudicar las relaciones de China con otros países. Una acción de este tipo no es justa ni moral, y no se corresponde con la posición de Estados Unidos como potencia", manifestó Hua.