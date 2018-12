Trump se defiende tras sentencia contra su ex abogado

Washington, Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó hoy que "nunca" ordenó "quebrantar la ley" a su exabogado personal Michael Cohen, un día después de que un tribunal federal de Nueva York le sentenciara a 3 años de cárcel.



"Nunca ordené a Michael Cohen quebrantar la ley. Es un abogado y se supone que conoce la ley", recalcó Trump en su cuenta de Twitter.



Cohen se convirtió ayer en la primera persona del círculo cercano de Trump en ser condenada a prisión por una serie de cargos que incluyen asuntos vinculados a la investigación sobre la trama rusa, como el de mentir al Congreso sobre el proyecto del ahora mandatario de ubicar en Moscú una "Trump Tower".





El exabogado de Trump se declaró culpable tanto en ese caso dirigido por el fiscal especial que investiga la trama rusa, Robert Mueller, como en otro encabezado por fiscales de Nueva York, que le acusaban de evasión de impuestos, falsas declaraciones a un banco y violaciones de la ley de financiación de campañas electorales.



"Cohen fue culpable de muchos cargos no relacionados conmigo, pero se declaró culpable de dos cargos de campaña que no eran criminales y de los cuales probablemente no era culpable, ni siquiera por la vía civil", argumentó Trump.



Asimismo, el mandatario estadounidense aseguró que Cohen "simplemente aceptó esos cargos para avergonzar al presidente y obtener una sentencia de prisión muy reducida".

Vea: Michael Cohen, el hombre que puede llevar a Trump a la destitución



A lo largo del proceso, Trump ha cargado en varias ocasiones contra Cohen, a quien calificó de "débil" después de que este reconociera el pasado 29 de noviembre que había mentido ante el Congreso sobre el proyecto inmobiliario de su exjefe en la capital rusa.



El lunes, Trump describió como una "simple transacción privada" el pago que Cohen hizo a dos mujeres con las que el ahora mandatario presuntamente había tenido relaciones sexuales, a pesar de que se hizo en la recta final de la campaña electoral y no fue declarado como gasto político, lo que violaría las leyes electorales.



Durante su alegato final antes de oír la sentencia, Cohen aseguró este miércoles que su "debilidad" había sido tener una "ciega lealtad a Trump".EFE