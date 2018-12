Claudia Sheinbaum asume la gobernación de Ciudad de México

Ciudad de México.

La izquierdista Claudia Sheinbaum, primera mujer en asumir la jefatura de Gobierno de Ciudad de México gracias al voto popular, asumió hoy el poder con la promesa de "no reprimir el pueblo" y lanzando un anuncio estrella: la supresión del cuerpo de granaderos o policías antimotines de la capital.



Tras jurar el cargo acompañada de su mentor político, el presidente Andrés Manuel López Obrador, la nueva mandataria aseguró ante el Congreso capitalino que "la policía está para cuidar al pueblo y no se requieren cuerpos para reprimirlo".



Por ello, anunció entre una gran ovación que a partir del 1 de enero se disolverá la Policía Metropolitana de Granaderos, encargada del control de multitudes y criticada por hacer un uso excesivo de la fuerza, como sucedió el 1 de diciembre de 2012 en la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto, quien el sábado pasado entregó la Presidencia a López Obrador.



"Lo primero que haremos es acabar con los abusos. A partir de ahora se restablece la democracia y la libertad política, nunca más ejerceremos o permitiremos la persecución y la violencia directa o simulada por pensar y actuar de forma distinta de quien gobierna", dijo la nueva jefa del Gobierno capitalino.



Sheinbaum situó como una de sus prioridades los damnificados del terremoto que azotó la capital el 19 de septiembre de 2017, dejando dos centenares de muertos, y anunció que los afectados "recibirán apoyos directos para la reconstrucción" de sus domicilios.



La gobernadora, que era delegada del distrito Tlalpan del sur de la capital cuando el sismo derrumbó el colegio Rébsamen llevándose la vida de 19 niños y siete adultos, ha sido acusada de haber autorizado previamente permisos de obras irregulares en la escuela.



Combatir los elevados índices de violencia y de criminalidad que sufre la capital será otra de sus prioridades y, en ese sentido, recuperará las reuniones matutinas del gabinete de seguridad capitalino que instauró López Obrador cuando fue jefe de Gobierno de la ciudad (2000-2005).



Prometió "labores de prevención" para que los jóvenes no caigan en la delincuencia, "erradicar la corrupción" en las fiscalías y cuerpos policiales, y una mayor coordinación con el Gobierno federal para combatir la violencia.

En su primer acto como jefa de Gobierno, en el centenario teatro Esperanza Iris ubicado a escasos metros del Congreso capitalino, Sheinbaum presentó su gabinete, que por primera vez contará con una cartera dedicada a la igualdad de género y otra a proteger los derechos de los pueblos indígenas de la capital.



Sheinbaum, que siempre ha tenido una carrera política muy cercana a la del nuevo presidente, ha querido adoptar algunos de los gestos simbólicos que López Obrador está llevando a cabo en la Presidencia.



Así, la nueva jefa de Gobierno, que ocupará el cargo hasta 2024, decidió caminar tras su investidura por el centro histórico de Ciudad de México sin escoltas y abrir las puertas de la sede del Ayuntamiento capitalino a las visitas de la ciudadanía.



Sheinbaum será la primera mandataria capitalina con el mismo rango que los gobernadores del resto de los 31 estados mexicanos tras la entrada en vigor de la nueva Constitución capitalina.