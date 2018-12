Dueño de restaurante en México emplea a cinco hondureños de la caravana migrante

Baja California, México

Varios migrantes centroamericanos, entre ellos cinco hondureños, que se encontraban en el albergue Benito Juarez y que participaban en la caravana fueron reclutados por el dueño de un restaurante en México.

Rubén Torres, propietario de un comedor, no solo les dio una oportunidad de trabajo a los migrantes; ya que además, les da comida y un lugar donde vivir.

Torres está feliz de poder ayudar a estos ciudadanos que buscan el sueño americano. “Estoy muy contento de mi decisión que tomé, de traerlos a trabajar conmigo. Han salido muy excelentes trabajadores, y hago la invitación a ciertas personas, empresarios, restauranteros a que hagan lo mismo”.

Además lea: Nace bebé de madre hondureña que viaja en la caravana de migrantes en Mexicali

Según Torres, proviene de una familia humilde y lo cual le motivó a tenderle una mano a estos ciudadanos. “Yo soy del estado de Guerrero, de un pueblo que se llama El Km 30, crecí entre carencias, yo trabajé a la edad de 12 años lavando platos y siempre decía a mi o a mis compañeros que un día iba a tener mi propio restaurante”.

Dany Moran, hondureño migrante, afirma que se siente demasiado feliz por la oportunidad y que le parece que ya está en EEUU por la gran cantidad de turistas que llegan al lugar.

También: Emotivas palabras de hondureña de la caravana que recibe ayuda para su hijo con síndrome down

Por otra parte, Javier Casco, otro migrante que obtuvo empleo en este lugar, le dijo a Noticieros Televisa: "Le doy gracias a Dios y a algunas personas que me han apoyado y que no me dejaron fracasar y que no busqué los malos caminos. Me dediqué a estudiar, trabajando y estudiando, vendiendo mangos en las carreteras para darme el estudio”.

Así se ganan la vida otros migrantes de la caravana...

Luis Fune (de 16 años) es un hondureño que forma parte de la caravana migrante que se encuentra en Tijuana, Baja California, cerca de la frontera con Estados Unidos. Él trabaja en un puesto de tacos, mientras espera un oportunidad para cruzar la frontera y llegar a EEUU.

El puesto de tacos en el que trabaja Fune se encuentra a pocas cuadras del albergue temporal en el que el hondureño está descansando. Este joven por parte de la decenas de migrantes que han buscado un empleo temporal en México.

Otros también han optado por emprender por su cuenta como este migrante que vende cargadores de celulares, covertores y otros accesorios.