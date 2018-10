Trump necesita permiso del Congreso para suspender ayuda a Centroamérica

Washington, Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró hoy que EEUU recortará "sustancialmente" la ayuda económica que concede anualmente a Guatemala, Honduras y El Salvador como represalia por el avance de la caravana de inmigrantes, y arremetió contra México por no detener a esa comitiva.



Trump, que en los últimos días ha convertido a la caravana migratoria en uno de sus temas favoritos en la campaña previa a las elecciones legislativas del 6 de noviembre en Estados Unidos, afirmó que cumplirá con su reciente amenaza de reducir la ayuda a los países del Triángulo Norte de Centroamérica.



"Guatemala, Honduras y El Salvador no fueron capaces de hacer el trabajo de impedir que la gente saliese de su país y viniese de manera ilegal a EEUU. Comenzaremos ahora a recortar, o reducir sustancialmente, la enorme ayuda extranjera que rutinariamente les damos", escribió Trump en su cuenta de Twitter.





Aunque Trump tiene el poder de proponer menos fondos para Centroamérica en su siguiente propuesta de presupuesto, no puede detener el desembolso de la ayuda que el Congreso ya ha autorizado para la región, según los expertos.



"La Ley de Asistencia Extranjera da muy poca autoridad al presidente para cancelar la ayuda", explicó hoy en su web el centro independiente Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA).



Otra ley de 1974 "prohíbe al presidente retener dinero que el Congreso ha aprobado" para un determinado país, agregó WOLA.



El congresista demócrata Eliot Engel alertó hoy en un comunicado sobre la posibilidad de que "el presidente viole" esa última ley, y recordó que el Congreso "es quien tiene el poder del monedero".



Según los últimos datos oficiales del Departamento de Estado, en el año fiscal 2018 Estados Unidos destinó 84 millones de dólares en asistencia extranjera a Guatemala, 58 millones de dólares a Honduras y otros 51 millones a El Salvador.



El Congreso no ha aprobado aún los fondos que la Casa Blanca solicitó para el año fiscal 2019, que comenzó este mes, pero la propuesta contempla la entrega de 69 millones de dólares para Guatemala, 66 millones para Honduras y 46 millones para El Salvador.



Trump ha recortado sustancialmente la ayuda a Centroamérica desde que llegó al poder en enero de 2017, y los fondos que solicitó para este año fiscal suponen una reducción del 29 % respecto al periodo anterior, que terminó en septiembre, de acuerdo con un informe del servicio de investigación del Congreso de EEUU.

Sin embargo, el presidente estadounidense insistió hoy en que su Gobierno entrega "mucho dinero" a esos países, unos fondos que se destinan en parte a programas de apoyo a la democracia y lucha contra la corrupción, además de esfuerzos destinados a prevenir y combatir la violencia, el crimen organizado y el narcotráfico.



"Cada año les damos ayuda extranjera. Y ellos no hacen nada por nosotros. Nada. Y les damos cientos de millones de dólares", denunció Trump en declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca.



"Y tampoco sé qué está ocurriendo con México, parece que la gente (de la caravana) está ahora caminando por el medio de México, así que ese tema no me entusiasma, precisamente", añadió.



El objetivo de la caravana es alcanzar la frontera estadounidense desde México, lo que supone un recorrido de entre 2,000 y 4,000 kilómetros.