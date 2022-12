Georgina lanza dardo al DT de Portugal por suplencia de Cristiano

“Enhorabuena Portugal. Mientras los 11 jugadores cantaban el himno todos los objetivos puestos en ti. Qué pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante 90 minutos. La afición no ha parado de reclamarte y gritar tu nombre”, escribió Georgina.

La novia de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, no se quedó callada y ‘explotó‘ en su cuenta de Instagram lanzando un dardo al seleccionador de Portugal, Fernando Santos. La modelo confesó lo que sintió al no ver a su pareja en el once inicial.

La tensión entre Cristiano Ronaldo y Fernando Santos alcanzó su punto crítico durante el choque entre Portugal y Corea del Sur. El técnico decidió sustituir al exjugador del Real Madrid y este no se lo tomó muy bien. “Tienes una prisa de cojones por quitarme”, aseguró Ronaldo, que más tarde aclaró que sus palabras iban dirigidas a un jugador rival que le apremiaba para salir del césped.

Por último, en la previa del duelo ante Suiza, el entrenador portugués expresó públicamente que no le había gustado la actitud de su capitán. “¿Si he visto luego las imágenes? Sí. ¿Si me ha gustado? Nada. Realmente no me gustó nada. Pero a partir de ahí, esos temas se resuelven en casa”.