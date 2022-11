Yo creo que sí. No me arrepiento porque es algo que vengo pensándolo desde hace dos años, el equipo tenía interés y yo estaba en mis rubros. Venía de graduarme. Yo estoy feliz de estar acá, yo sé la competencia que tengo enfrente, pero por algo lo hice porque las cosas no vienen fácil. Entiendo que el club tiene un plan conmigo. Este es el mejor paso para dar el paso correcto.

Todo se basa en la academia, la cual empecé en diciembre de 2021. Yo estaba en España, no es igual que acá ya que es un país que no reconoces, donde no conoces a tantas personas. Además, tenía mucho tiempo para pensar y un día pensé que quería venir a Honduras para sacar el visado por un mes y medio. Sentado estaba en mi casa y me salió la idea del negocio. Al día siguiente ya tenía seis "corderitos" y fue un éxito. Pero, ¿qué pasó después? Empecé a ver las fotos: uno con la camiseta del Chelsea, una Polo, esto no puede pasar dije. Empecé a ver camisas para mi regreso en mayo donde inicié a realizar campamentos de tres días, diez días. Después esperé a ver qué pasaba con mi carrera para analizar más las cosas. Un día firmé con Motagua y ya, aquí me quedo. La dejé fija, mensual, tres veces a la semana de lunes, martes y jueves de 5:30 a 6:30. Luego, ya con los uniformes y todo.

Mi prioridad es el fútbol, siempre ha sido el fútbol. Mucha gente decía que empresario más que el fútbol. Estoy en otras cosas porque soy bien ambicioso, siempre quiero más. Yo no puedo estar sentado haciendo nada, me gustar estar activo haciendo cosas. Y claro, con la visión de cuidarme de estar al 100 para el fútbol. Gracias a Dios ahorita me han salido muchas oportunidades para seguir creciendo como imagen, persona y futbolista que soy y no planeo parar. Como le dije anteriormente, si yo voy a crecer como imagen de Enrique Facussé, mi academia va a crecer conmigo.

Yo siempre he sido el que llevaba la contraria en mi familia, por eso. Y si te soy sincero, no veía mucho la Liga Nacional; era Olimpia porque me gustaba llevar la contraria. No es que iba a los estadios, raramente fui. En la vida hay que ser profesional, le vas agarrando cariño al Motagua desde el primer día por la forma en que me recibieron, es bonito, además de la afición.

¿Cuántos niños tiene en la academia?

Ahorita tengo de 15 a 20 jugadores: mitad de futbolistas de campo y la otra de porteros. Pero quiero dejar claro que yo no estoy haciendo un equipo. Me enfoco bastante en el aspecto individual, atlético y psicológico porque es algo que yo no tuve de pequeño ya que solo iba a entrenar, me tocó hacer todo solo. Si me tocó hacerlo así fue porque nadie de mi familia sabía el rubro. Enrique tenía que tomar una decisión en base a deportes, me tocó hacerlo solo sin saber una respuesta válida. Me ha costado, pero eso me ha hecho la persona que soy ahora.

¿Cuáles son las reglas de Enrique Facussé en su escuela?

Nosotros tenemos cinco valores: humildad, disciplina, liderazgo que para mí es el más importante ya que el portero tiene que se un líder. Si un niño tiene mala actitud, se le corrige en el momento. La atención es bastante, si no lo hay, no hay aprendizaje. La verdad que me encantaría que todo el mundo lo vea. Los niños se quedan como soldados porque soy bien ruidoso. Llega el punto en que también se la pasa bien con los niños. Para mí es importante que el niño lo disfrute. Si un niño que es portero me dice que quiere ser jugador él decide, ya que estamos desarrollando los gustos personales.

¿En el futuro se ve siendo entrenador de porteros?

Yo ya he empezado a buscar sitios de la FIFA para poder entrenar. Algún día podría ser, siento que tengo el conocimiento, me apasiona viendo el fútbol, además estudio todos los deportes.

¿Es difícil ser futbolista y empresario?

Difícil puede ser, pero me gusta porque me mantengo ocupado, porque a veces cuando estás en el fútbol a veces solo en eso vas a pensar y te vas a volver loco, es una distracción sana, yo no tengo vicios, raramente salgo y si lo hago es para comer, después no tengo tiempo. A las 5 ya estoy levantado, llego a Amarateca a las 6, iniciamos los entrenos a las 8 y terminamos a las 12. Luego tengo reuniones, después está mi academia, llegó a mi casa a las 8:00 pm.