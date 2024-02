Hoy se reanuda audiencia CIPA previo al juicio de JOH

Hoy viernes se reanuda la audiencia de información clasificada (CIPA), en la que e l juez Kevin Castel, del Distrito Sur de Nueva York, decidirá si incluye o no este tipo de pruebas para el inédito juicio contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (2014-2022), previsto para el martes 20 de febrero de 2024.

Este proceso, previo al juicio, comenzó el pasado miércoles, a las 9:00 am, pero fue suspendido tras varias horas. Hoy, ambas partes discutirán los alcances de las pruebas con base a la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA).

“El proceso sigue adelante, es importante mencionar que nos han negado cierta información clasificada que nos tenían que entregar la semana pasada. Ellos (La Fiscalía) han tenido demoras que yo sabía que las iban a tener por haber sido diplomático y efectivo de la CIA, sé que la CIA es bien celosa (con información clasificada) y no quieren decir métodos, revelar identidades”, expresó, molesto, el abogado Colon.

El representante legal de JOH añadió: “Actualmente, quieren prevenir, y lo digo para que lo sepan, quieren prevenir (evitar) que Juan Orlando Hernández tenga un juicio justo y no quiere que él hable de ciertos individuos, de funcionarios norteamericanos”.

Por otro lado, el abogado Renato Stabile, pidió ayer, mediante una carta enviada al juez Castel, un nuevo aplazamiento del juicio contra Hernández de entre 90 a 180 días.

Stabile argumentó que quieren brindar asistencia legal efectiva en estas circunstancias. Además de que solicitará que viajen testigos desde Honduras.

“En términos de prejuicios, simplemente no sé lo que no sé, así que sin la oportunidad de revisar el descubrimiento con el demandado, no puedo defender efectivamente al Sr. Hernández”, justificó el togado.