En medio de objeciones, Raymond Colon interroga al primer testigo

Colon: Dices que eres contador, ¿no?

Sánchez: Sí.

Colon: ¿Cuándo se dio cuenta de que el dinero en efectivo era parte de algún tipo de actividad de narcóticos?

Sánchez: En 2004.

Colon: Entonces, cuando llevaste dinero en efectivo al banco, era probable que fuera dinero de la droga, ¿correcto?

Sánchez: Los dólares, sí.

Colón: Entonces los convertiste en Lempiras, ¿cooperaste con los narcotraficantes, sabiendo que era ilegal?

Fiscal: Objeción.

Juez: Sostenido.

Colon: ¿Usted se dedicaba al lavado de dinero? Juez: Pide una conclusión legal.

Colon: Solicitaste una visa para Estados Unidos, ¿verdad?

Sánchez: Lo hice.

Colon: ¿Necesitabas ir al consulado en Tegucigalpa?

Sánchez: Sí.

Colon: ¿Lo recibiste en mayo de 2012?

Sánchez: No.

Colon: ¿18 de mayo de 2012?

Sánchez: Era el 22 de marzo de 2012.

Colon: ¿Solicitado o recibido?

Sánchez: Lo recibí, me lo aprobaron.

Colon: ¿Una B2, visa de visitante?

Sánchez: B1 o B2.

Colon: ¿Qué te permitió hacer?

Fiscal: Objeción.

Juez Castel: Sostenido.

Colon: ¿Por qué viniste?

Sánchez: Por trabajo.

Colon: ¿Cuánto duró tu viaje?

Fiscal: Objeción - relevancia.

Juez Castel: Lo permitiré.

Sánchez: Diez días.

Colon: ¿Obtuviste otra visa el 14 de octubre de 2013?

Sánchez: No.

Colón: ¿Le dijo al vicecónsul que usted se había llevado las ganancias del narcotráfico?

Fiscal: ¡Objeción!

Juez Castel: No testifique.

Colon: Lo siento.

Sánchez: No cometí ningún delito.

Colon: El depósito de dinero del narcotráfico, ¿no es un delito?

Sanchez: Seguí instrucciones y no recibí ningún beneficio.

Colon: Entonces, si Jarufe te dijera que le dispararas a alguien.

Fiscal: ¡Objeción!

Juez Castel: Sostenido.

Colon: ¿Cuándo solicitó asilo?

Sánchez: Solicité en Chicago y me lo negaron. Ningún abogado quiso tomar mi caso dado lo delicada que era la situación.

Colon: Sobre el allanamiento a Cerro Negro, ¿se enteró en 2011?

Sánchez: Sí.

Colon: ¿Recuerda haberle contado al FBI lo que sucedió en marzo de 2014? ¿Conociste al agente Steven Weatherhead en Indiana?

Fiscal: ¡Objeción! ¿Podemos acercarnos?

Juez Castel: Lo sostengo. No se puede simplemente leer un documento que no está presente. (Fiscal le susurra a Colón)

Colon: ¿Recuerdas haberte reunido con agentes del FBI sobre la redada? ¿Qué les dijiste el 25 de octubre de 2019?

Sánchez: Dije que el allanamiento fue en 2011, lo vi en la televisión.

Colon: ¿Estás diciendo que fue un error?

Fiscal: ¡Objeción! Son 3500 materiales, para refrescar al testigo.

Juez Castel: ¿El testigo lo ha visto antes?

Fiscal: Fue un informe escrito en ese momento, en inglés.

Juez Castel: Enséñeselo. (Colón lo levanta y le pide al intérprete que se lo lea).

Colon: ¿Tenías miedo de que JOH te matara en 2013?

Sánchez: En 2013, no.

Colon: ¿Ninguna amenaza a su vida entre 2013 y 2015?

Fiscal: Objeción. Él no necesariamente lo sabría.

Juez: Si lo sabes.

Sánchez: En 2015 estaba en peligro por razones que no diría aquí.

Colon: Dices que diste una grabación, no en Estados Unidos, sino en Honduras, en una USB.

Juez Castel: Hay que hacer una pregunta que sea razonablemente clara.

Colon: Tuviste una versión más, ¿no?

Sánchez: Sí.

Colon: ¿Lo trajiste a Estados Unidos?

Sánchez: Sí.

Colon: Pero estaba en tu equipaje, ¿no?

Sánchez: Fue incautado.

Colon: O simplemente no llegó, ¿alguien le impidió llevarlos en el avión?

Sánchez: No, entregué mi equipaje el día antes de mi viaje.

Colon: ¿Pensaste que había un BOLO?

Colon: ¿UN BOLO, un Be On the Look Out, para evitar que te vayas que pensabas?

Sánchez: Gracias a Dios salí.

Colon: ¿Pero no pudiste dar esa evidencia condenatoria, por así decirlo, a las autoridades estadounidenses?

Sánchez: Eso es correcto.

Colon: ¿No crees que podría haber sido importante usar tu teléfono para tomar fotos como las de JOH?

Fiscal: Objeción.

Juez Castel: Lo permitiré.

Sánchez: En mi teléfono personal no.

Luego, el juez Kevin Castel dijo que habría un nuevo receso. “Damas y caballeros, vamos a tomar nuestro descanso a media tarde”, pronunció.