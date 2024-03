Testigo en juicio de JOH: “Encontré gente para matar al fiscal Orlan Chávez”

El noveno día del histórico juicio por acusaciones de narcotráfico que enfrenta el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (2014-2022) cerró este viernes 1 de marzo de 2024, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos. La jornada inició con el interrogatorio de la Fiscalía a Fabio Lobo y, posteriormente, después del mediodía, el contrainterrogatorio de la defensa de Juan Orlando Hernández al décimo testigo. El testimonio de Fabio Lobo finalizó y luego fue el turno del próximo testigo: Giovanni Rodríguez (seudónimo para Guillermo Mejía Vargas), un excomisario de policía hondureño que testificó en el juicio contra “Tony Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández.

Contrainterrogatorio de Stabile a testigo Giovanni Rodríguez (3:36 pm - 4:00 pm)

El abogado Renato Stabile interrogó a Giovanni Rodríguez, quien mencionó al expolicía Mauricio Hernández Pineda en actividades del narcotráfico ligadas a Tony Hernández, hermano del expresidente JOH. Juez Castel: Contrainterrogatorio. Stabile, segundo abogado de JOH: ¿Viste prostitutas pero no TH en la puerta? Giovanni: Me dijeron que era la casa de Tony. Stabile, abogado de JOH: ¿Pero no vio nada en la casa que demuestre que era la de Tony Hernández? Giovanni: No. Stabile: El montón o el dinero: ¿cientos o veinte? Giovanni: Vi billetes de 20. Stabile: ¿Mesa trabajó para los Cachiros? Giovanni: Sí. Stabile, abogado de JOH: Pineda le dijo que era primo de JOH, ¿no sabe si es verdad? Giovanni: Me dijo eso desde hace 30 años. Son del mismo lugar. Stabile: ¿Sabes que Pineda perdió su trabajo en el Departamento de Policía mientras JOH era presidente? Giovanni: Estoy en la cárcel. Stabile, abogado de JOH: Lo arrestaron por robar drogas, ¿verdad? Giovanni: Sí. Stabile: ¿Y usted fue procesado por el general González? Giovanni: Participó en la investigación. Stabile: Luego fue asesinado... ¿Rojo le pagó a su abogado? Giovanni: Sí. Stabile, abogado de JOH: En el juicio mintió bajo juramento, ¿verdad? Giovanni: dije cosas falsas. Stabile: Usted fue condenado y luego un amigo habló con el juez y anuló la condena, ¿verdad? Giovanni: Sí. Stabile: ¿Sabes cómo pasó eso? Giovanni: influencia. Stabile, abogado de JOH: Señoría, tengo entre 30 y 40 minutos más. Juez Castel: Nuestra semana ha terminado.

Giovanni Rodríguez reveló que junto a Mauricio Hernández utilizaron casa de “Tony” para fiestas con prostitutas (3:19 pm -3:35 pm)

Fiscal: ¿Qué tan pronto volvió al narcotráfico una vez que salió de la cárcel? Giovanni: De inmediato. Con Ardón, el alcalde de Paraíso, dijo que JOH lo estaba protegiendo... Pineda y yo usaríamos la casa de Tony Hernández, Pineda tenía la llave. Tuvimos eventos con prostitutas. Giovanni: En la casa de Tony Hernández vi dinero envuelto en plástico, como en el narcotráfico. Fiscal: ¿Cuánto dinero viste? Giovanni: Hasta mi cinturón. Fiscal: ¿Y cuándo te entregaste? Giovanni: Vi las noticias en la televisión, llamé a la embajada de Estados Unidos y luego a la DEA. Fiscal: ¿Qué te dijo Pineda? Giovanni: Tener cuidado de no decir nada en Estados Unidos sobre lo que él, Tony y JOH estaban haciendo en Honduras, que podría ser muy peligroso para mí. Fiscal: ¿Consiguieron un acuerdo de cooperación? Giovanni: Sí. Ahora mi mínimo es 15 años. Fiscal: ¿Qué hace una letra 5K1? Giovanni: Rompe el mínimo. Fiscal: ¿Y si mientes? Giovanni: Mi acuerdo de cooperación está roto. Fiscal: No hay más preguntas.

Giovanni Rodríguez habló del asesinato de Orlan Chávez, el “Fiscal de Oro” (2:46 pm - 15:15 pm)

El undécimo testigo reveló detalles sobre el asesinato del “fiscal de oro”, Orlan Arturo Chávez. Giovanni Rodríguez dijo que el funcionario del Ministerio Público estaba investigando a un primo suyo y mencionó que contrató sicarios para matarlo. Fiscal: ¿Se declaró culpable de un acuerdo de cooperación? Giovanni: Sí. Fiscal: ¿Se declaró culpable de asesinato? Giovanni: Sí, Orlan Chávez. Fue fiscal contra las drogas. Estaba investigando a un primo mío. Encontré gente para matarlo.

Fiscal: ¿Trabajaste con Víctor Hugo Díaz Morales [el acusado principal nombrado en este caso]? Giovanni: Sí. Le llamábamos El Rojo. Fiscal: ¿Dónde conoció a Mauricio Hernández Pineda [quien se declaró culpable justo antes de este juicio]? Giovanni: En la academia de policía. Giovanni: Ambos brindábamos protección a los cargamentos de droga. Fiscal: ¿Qué te dijo sobre JOH? Giovanni: Que estábamos protegidos por JOH y Tony. Fiscal: ¿Lo arrestaron en 2009? Giovanni: Sí. Por robar 143 kilos de cocaína. Fui a la cárcel y luego volví a la policía.

Undécimo testigo de la Fiscalía: un expolicía hondureño que declaró en juicio de “Tony”, hermano de JOH (2:32 pm -2:45 pm)

La tarde del noveno día del juicio prosiguió con el llamado de la Fiscalía a su undécimo testigo: Giovanni Rodríguez, un expolicía hondureño que testificó en el juicio contra “Tony Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández. Juez Castel: Próximo testigo. Fiscal: El gobierno llama a Giovanni Rodríguez. Los mariscales necesitarán tiempo. Juez Castel: Haremos una pausa. Testigo: Soy Giovanni Rodríguez. Fiscal: ¿Cuánto tiempo llevas en prisión? Giovanni: 7 años, 7 meses. Por tráfico de drogas a Estados Unidos. Yo era policía en la Policía Nacional de Honduras. Fiscal: ¿Con quién? Giovanni: Mesa, Pineda, otros. Fiscal: ¿Cuál fue tu participación? Giovanni: Proporcioné información sobre los controles y operaciones policiales. Fiscal: ¿Cuándo usted acompañaba los cargamentos de droga iba armado? Giovanni: Sí. Con M-16 y AR-15. Fiscal: ¿Cuándo te entregaste a Estados Unidos? Giovanni: 2016. Fiscal: ¿Se declaró culpable de un acuerdo de cooperación? Giovanni: Sí. Fiscal: ¿Se declaró culpable de asesinato? Giovanni: Sí, Orlán Chávez. Fue fiscal contra las drogas. Estaba investigando a un primo mío. Encontré gente para matarlo.

Fiscalía interrogó brevemente a Fabio Lobo (2:07 pm - 2:09 pm)

El abogado Colon terminó con el contrainterrogatorio a Fabio Lobo y la Fiscalía presentó a su undécimo testigo: Geovanny Rodríguez, un expolicía hondureño que declaró en el juicio contra “Tony” Hernández, hermano de Juan Orlando Hernández. Fiscal: En estos textos dijiste “con J.O.” - ¿Quién es ese? Fabio Lobo: Juan Orlando Hernández Alvarado. Fiscal: ¿Sobornaste a JOH en 2013? Fabio Lobo: Sí. Fiscal: ¿JOH alguna vez lo arrestó o lo extraditó? Fabio Lobo: No señor. Fiscal: No hay más preguntas.

Reanudación de contrainterrogatorio a Fabio Lobo tras descanso de mediodía (13:16 pm - 13:55 pm)

En la reanudación del contrainterrogatorio, Fabio Lobo, nuevamente, mencionó una reunión en la oficina del exministro de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, con supuestos narcotraficantes mexicanos. De su lado, el abogado Raymond Colon preguntó a Fabio Lobo si tenía pruebas (recibos o grabaciones) de los supuestos sobornos entregados a Juan Orlando Hernández. Juez Castel: Permanezca en pie como miembro del jurado. ¡Entra el jurado! Abogado Colon: Señor Lobo, ¿no es cierto que cuando trajo a los mexicanos a la oficina del general Tinoco se enojó? Fabio Lobo: Sí.

Colon: ¿Por qué se ofendió usted hablaría de drogas con él? Fabio Lobo: Los informantes, sí. Colon: ¿JOH habló con tu padre sobre eso? Fabio Lobo: No. Colon: ¿Le dijiste a tu padre que trajiste a los mexicanos para hablar de minería? Fabio Lobo: Sí. Colon: Su padre se negó a extraditar a hondureños a Estados Unidos, ¿no? Fabio Lobo: No. Colon: ¿Qué hizo su padre para extraditar a los hondureños? Fiscal: Objeción, relevancia. Juez Castel: Lo permitiré. Fabio Lobo: Extraditó a Carlos Lobo. Colon: Se negó.

Fabio Lobo: No lo sé. Abogado Colon: Usted era juez de un tribunal penal, pero ¿no conoce las leyes de extradición? Fiscal: Objeción. Juez Castel: Sostenido. Colon: ¿A quién extraditó JOH? Fabio Lobo: Los hermanos Valle Valle. Eran los socios de JOH. Colon: ¿No hacían negocios con los Valle? Fabio Lobo: Solo con la hermana, Digna Valle. Colon: Ella fue extraditada, ¿no? Fabio Lobo: No lo sé. Colon: La cárcel haitiana fue dura, ¿verdad? Fiscal: Objeción. Juez Castel: Sostenido. Colon: Cuando JOH era presidente esperabas que te sacara de la cárcel, ¿verdad? Fabio Lobo: No. Colon: ¿Le dijiste a tu esposa que estabas enojado con JOH? Fabio Lobo: No. Colon: ¿No tienes documentación de soborno a JOH? Fabio Lobo: No necesitamos ni utilizamos documentos. Colon: ¿Tenías alguna grabación de audio con JOH? Fabio Lobo: No. Colon: La bolsa de lona de la gasolinera... ¿Estás diciendo que contenía 4 millones de dólares y tenía dos pies y medio de alto? Fabio Lobo: Sí. Colon: ¿El dinero cabe ahí? Fabio Lobo: billetes de 100 dólares. Colon: ¿Lo contaste? Fabio Lobo: No. Tony Hernández dijo que eran $4 millones. No era mi responsabilidad contar el dinero. Colon: Moción de anulación. Juez Castel: Negada. Colon: ¿Tiene un acuerdo sobre la Regla 35 con el Departamento de Justicia? Fabio Lobo: Sí. Colon: ¿Bajo la Regla 35 quiere que la sentencia se reduzca al tiempo cumplido? Fabio Lobo: Sí. Colon: No hay más preguntas. Juez Castel: ¿Redireccionar? Fiscal: ¿Este es un conjunto de textos tuyos con Lionel Rivera de Los Cachiros? Fabio Lobo: Sí. Colon: ¡Objeción! Anulado

Raymond Colon, abogado de JOH, interroga a Fabio Lobo (11:09 am -12:00 pm)

Llegó el turno de la defensa de Juan Orlando Hernández para interrogar a Fabio Lobo. El abogado Raymond Colon intentó desacreditar la declaración del testigo, fustigando por qué no contó desde un principio a las autoridades de EEUU sobre el vínculo de su padre (Pepe Lobo) con el narcotráfico. Abogado Colon: ¿Usted fue sentenciado en 2016? 2017? Fabio Lobo: 2017. Colon: ¿Entonces demoraste 6 años antes de cooperar? Fabio Lobo: Sí. Estuve en prisión en Coleman en Florida. Colon: Entonces tuviste que venir a Nueva York. Fiscal: Esa no es una pregunta. Colon: ¿Tenías uno de estos intérpretes? Fiscal: Objeción. Juez Castel: Sostenido. Colon: En todo caso, si se me permite, ¿estaba usted acompañado de un abogado? Fabio Lobo: Sí.

Abogado Colon: ¿Al principio no les contó los conocimientos de su padre sobre el narcotráfico? Fabio Lobo: Hubo múltiples sesiones. Poco a poco les dije. Colon: Usted retuvo el papel de su padre, ¿verdad? Fabio Lobo: Uno responde a las preguntas formuladas. Colon: ¿No le dijo al juez Schofield que su padre no tenía nada que ver con el narcotráfico? Fabio Lobo: En ese momento minimizo mi participación para intentar conseguir una sentencia menor [vueltas y vueltas] Abogado Colon: ¿A quién apoyó en la campaña a la presidencia? Fabio Lobo: JOH y Miguel Pastor. Colon: ¿Ambos al mismo tiempo? Fabio Lobo: Mi partido solo apoyó a JOH. Colon: ¿Pero usted es miembro de la facción de Miguel Pastor? Fabio Lobo: Partido Nacional. Abogado de JOH Colón: ¿No quiere decírselo al jurado? Fiscal: ¡Objeción! Juez Castel: Sostenido. Ahora vamos a descanso.

Breve conversación de JOH y el juez Castel previo a reanudación de interrogatorio a Fabio Lobo (10:43 am - 11:07 am)

Luego de un breve descanso, el juez Kevin Castel y el expresidente Juan Orlando Hernández cruzaron un par de palabras, posteriormente, entró el jurado y la audiencia se reanudó con el interrogatorio a Fabio Lobo. Abogado de JOH: No necesitamos el intérprete ahora. Juez Castel: Sr. Hernández, ¿es eso cierto? JOH: Sí, lo es. Juez Castel: Traigan al jurado. Fabio Lobo: Hablando con JOH en un auto, le ofrecí contribuir a su campaña y dividir ganancias. Fiscal: ¿Contribuiste? Fabio Lobo: Caja de 250,000 dólares, Estados Unidos. En mi casa, en una mochila (mochila). Lo puso en su camioneta. Fiscal: ¿Estaba su seguridad allí? Fabio Lobo: Sí. Armado. Fiscal: Usted dijo que JOH le dijo que se comunicara con el General Pacheco Tinoco, ¿lo hizo? Fabio Lobo: Sí. Lo encontré tres veces. En su oficina dos veces. Y la tercera vez con integrantes del cártel de Sinaloa. Querían el apoyo del general Tinoco. Se levantó y dijo: Es una trampa. Fiscal: ¿Se enteró después de que las personas que usted trajo a la reunión con informantes de la DEA? Fabio Lobo: Sí. Pero no lo sabía en ese momento. Fiscal: ¿Hablaste con JOH sobre esto? Fabio Lobo: Sí, durante un almuerzo en mi casa de Tegucigalpa. JOH me dijo que tuviera cuidado. Fabio Lobo: JOH me dijo que teníamos que tener cuidado con este tipo de personas, que debía pedirles sus identificaciones. Fiscal: ¿JOH dijo por qué? Fabio Lobo: Porque podría crear un problema para el General, para mí y para él. Su tono era enojado (molesto). Dije que lo siento. Fabio Lobo: Después pude avisar a los Cachiros con antelación qué propiedades y cuentas bancarias estaban a punto de ser embargadas; de Palacios Moya obtuve información. No necesitaba a JOH para eso. Fiscal: Finalmente, su cooperación. ¿Después de la sentencia se comunicó con la DEA? Fabio Lobo: Sí. Esperaba una sentencia más baja. Me reuní con los fiscales aquí. Fiscal: ¿Revelaste todo? Fabio Lobo: Solo una parte. Después, todo. Fiscal: ¿Qué tienes que hacer? Fabio Lobo: Di la verdad.

Fabio Lobo de reuniones que sostuvo Juan Orlando Hernández (9:50 am - 9:58 am)

Fabio Lobo, entre otras revelaciones, reiteró que sobornó a Juan Orlando Hernández y que el dinero se lo entregó a Hilda Hernández, hermana del expresidente. Además, se refirió a dos reuniones que sostuvo con JOH, una en su casa y la otra en un hotel. Según Lobo, el exmandatario le dijo que estaba enterado de su asociación con los Cachiros. Fiscal: ¿Has oído hablar de Puerto Cortés? Fabio Lobo: Sí. Me pidieron que ayudara allí, el cartel de Sinaloa. Fiscal: ¿Surgió el nombre de JOH? Fabio Lobo: Sí. César Gastelum dijo que contribuiría a JOH para brindar apoyo en el futuro cuando JOH fuera presidente. Fiscal: Dijiste que sobornaste a JOH dos veces. Fabio Lobo: Sí. Con dinero de la droga. El dinero se lo di a Hilda Hernández, en un helipuerto de Tegucigalpa, para la campaña de JOH. Posteriormente, me reuní con JOH en mi casa. Dijo que sabía que yo estaba trabajando con los Cachiros.

Fiscal: ¿Surgió su contribución a la campaña a través de Hilda Hernández? Fabio Lobo: Sí, dijo, gracias por tu aporte. Fiscal.: ¿En 2013 te volviste a reunir con JOH? Fabio Lobo: Sí, en un Hotel. JOH dijo que tenía buenos amigos que contribuirían. Fiscal: ¿Buenos amigos? Fabio Lobo: Gente que gana dinero con el narcotráfico. Abogado Colon: ¿Objeción? Juez Castel: ¿Ese fue su entendimiento? Fabio Lobo: Sí. Juez Castel: Dejaré la respuesta. Fiscal: ¿Conociste a Tony Hernández en 2013? Fabio Lobo: Sí. Fabio Lobo: Fuimos a una gasolinera. Llegó un coche, un pick-up de cuatro puertas, del que se bajó un hombre y le entregó a Tony Hernández una gran bolsa azul. Salí de la [tienda de conveniencia]. El hombre se presentó como Wilson.

Fabio Lobo dice que mintió sobre su padre Pepe Lobo (9:15 am - 9:37 am)

Fabio Lobo, en el noveno día, comenzó revelando que Los Cachiros le dijeron que trabajaban con Tony Hernández y que su hermano Juan Orlando Hernández “los ayudaba”. Además, aseguró que inicialmente, cuando se declaró culpable por narcotráfico, mintió sobre su padre. Juez Castel: Señor Lobo, todavía está bajo juramento. Fiscal: ¿Qué hiciste para ayudar a los Cachiros? Fabio Lobo: Les di la información de inteligencia que necesitaban. Fiscal: ¿De dónde sacaste la información? Fabio Lobo: Pacheco Tinoco. Fiscal: ¿Qué te dijeron los Cachiros sobre Tony Hernández? Fabio Lobo: Que Tony trabajaba con ellos y que su hermano Juan Orlando como presidente del Congreso Nacional los estaba ayudando. Fiscal: Te arrestaron, ¿dónde? Fabio Lobo: En 2015 en Haití. Fui a recoger un pago por droga, para Devis Rivera Maradiaga. Me trajeron a Estados Unidos y me declaré culpable de narcotráfico. Fiscal: ¿Intentó minimizar su papel ante el juez? Fabio Lobo: Sí. Fabio Lobo: Cuando me declaré culpable, mentí y dije que mi padre no tenía nada que ver con mis asuntos de drogas. Fiscal: ¿Por qué mentiste? Fabio Lobo: No implicar a mi padre. Es difícil hablar de tu padre. Me sentenciaron a 24 años. Fiscal: ¿De qué hablaste con JOH? Fabio Lobo: Al principio, de política. Después pedí favores, como ser jefe de la agencia encargada de los bosques. Fiscal: ¿JOH aceptó ayudarte a conseguir ese puesto? Fabio Lobo: Sí. Pero no lo entendí. Fabio Lobo: En una celebración del Partido Nacional. JOH me dijo que quería ser presidente, por dos años... En el año 2009, JOH me invitó a cenar al restaurante El Patio en Tegucigalpa. Tony Hernández estaba allí y otro. Fiscal: ¿Quién? Fabio Lobo: Le decían Cinco. Fabio Lobo: Estaban hablando de un avión que habían secuestrado, quién se haría cargo. JOH dijo que había “mercancía” en el avión, y que los gastos deberían ser compartidos. Fiscal: ¿Cuál era tu trabajo en ese momento? Fabio Lobo: Yo fui juez. Fiscal: ¿Recibiste más tarde una llamada telefónica sobre el avión? Fabio Lobo: 2 días después recibí una llamada de “El Sentado”. Nos reunimos en Gloria Hotel & Restaurant. Dijo que el avión King 200 llevaba 1,200 kilos de cocaína. Dijo que era propiedad de los hermanos Hernández y Valles.

Juez Castel prevé que Fiscalía culmine el lunes con la presentación de testigos (9:10 am - 9:13 am)

Juez Castel: El gobierno puede concluir su caso tan pronto como al final del día lunes... No preguntaré en esta etapa si el acusado quiere presentar un caso de algún tipo. He dado a las partes mis instrucciones propuestas. Juez Castel: Es importante para el sistema judicial estadounidense que llevemos este caso hasta el final, de manera eficiente y justa.

¿Qué ocurrió ayer en el octavo día de juicio?

La jornada del jueves arrancó con la reanudación del contrainterrogatorio de la defensa de JOH al “Cachiro”, Devis Leonel Rivera Maradiaga, quien reveló que sobornó a dos actuales diputados: Mauricio Villeda y Carlos Zelaya. El día ocho prosiguió con la presentación de Andrea Santos (nombre ficticio), octavo testigo y expareja de Alexander Mendoza. En su testimonio, dijo que “Porky” tenía comunicación constante con Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, ex jefe de la Policía Nacional de Honduras, y hablaban sobre el envío de armas.

Santos tuvo un efímero paso por el estrado y, rápidamente, la Fiscalía llamó a su noveno testigo: Daniel McNamara, un agente especial de investigaciones bilaterales del Hemisferio Occidental, quien mencionó que el expresidente Hernández designó a un grupo de sicarios élite para el asesinato del narcotraficante Bryan Ruiz.

La audiencia del octavo día del juicio finalizó con la esperada entrada de Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, que se subió al estrado y reveló que sobornó a JOH en dos ocasiones. Entre otras revelaciones, Fabio mencionó que su padre mantuvo un vínculo con el cártel de Los Cachiros.

Acusaciones contra JOH

El exgobernante hondureño, que fue capturado en Honduras el 15 de febrero de 2022 y luego extraditado hacia Estados Unidos el 21 de abril de ese mismo año, enfrenta a la justicia estadounidense que lo acusa por tres delitos relacionados con la narcoactividad. La acusación formal detalla que desde 2004, hasta alrededor de 2022, el expresidente Hernández participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico para facilitar la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína a los Estados Unidos. JOH, según las investigaciones de fiscales neoyorquinos, “recibió millones de dólares para usar su cargo público, las fuerzas del orden público y el ejército para apoyar a las organizaciones de narcotráfico en Honduras, México y otros lugares”.

De acuerdo a la Fiscalía, Hernández Alvarado protegió a algunos de los mayores narcotraficantes del mundo, incluido su hermano y exdiputado del Congreso Nacional de Honduras, Juan Antonio “Tony” Hernández Alvarado. Juan Orlando habría proporcionado información confidencial militar y policial a los traficantes de drogas para ayudarlos a transportar toneladas de cocaína a través de Honduras con destino a los Estados Unidos; ordenó a miembros de la Policía Nacional de Honduras y del Ejército que protegieran los cargamentos de drogas mientras transitaban por Honduras.

Ascenso político y apoyo del narco

El señalamiento fustiga que Hernández “como congresista, luego presidente del Congreso Nacional y, finalmente, presidente de Honduras durante dos mandatos, supuestamente recibió millones de dólares en ganancias de la cocaína que usó para enriquecerse, financiar sus campañas políticas y cometer fraude electoral mientras el pueblo de Honduras soportaba condiciones de pobreza y violencia desenfrenada”.

El Departamento de Justicia de EEUU apunta que Hernández colaboró en el tráfico drogas con el exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, entre otros individuos. Añade que, en 2013, mientras JOH hacía campaña para convertirse en presidente, aceptó aproximadamente 1 millón de dólares en ganancias del narcotráfico de Guzmán Loera.

El expresidente, de acuerdo a la inculpación, también se asoció con el capo hondureño (ya condenado) Geovanny Fuentes Ramírez. Entre las pruebas de la Fiscalía hay testimonios de testigos que presenciaron reuniones entre Hernández y Fuentes Ramírez, quien lo habría sobornado para obtener protección y seguridad para sus actividades de narcotráfico.

Cargos que enfrenta el exmandatario

Cargo I: conspiración para importar sustancia controlada a los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo, así como fabricar y distribuir una sustancia controlada con la intención y el conocimiento que dicha sustancia sería importada ilegalmente a ese país. De igual manera, fabricar, distribuir y poseer con la intención y distribuir una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos. (Conlleva una pena mínima de 10 años) Cargo II: usar o portar armas de fuego, ayudar e instigar al uso y el porte y la posesión de armas de fuego, a saber: ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, o poseer armas de fuego, incluidas las ametralladoras y los dispositivos destructivos en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos de la que se le señala en el cargo uno de la acusación de reemplazo y ayudar e instigar a la misma. (conlleva una condena mínima de 30 años)

Cargo III: conspiración para usar o portar armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, durante y en relación con, o poseer armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos. (conlleva una pena máxima de cadena perpetua)

Los escenarios

Juan Orlando Hernández, de ser hallado culpable por los tres cargos que le acusa la Fiscalía de Nueva York, podría ser sentenciado a cárcel de por vida (cadena perpetua), misma pena que purga su hermano “Tony” Hernández en la árida enigmática prisión de Victorville, ubicada en la periferia de Los Ángeles, California. En un escenario no tan favorable y por lo implacable que ha sido la justicia estadounidense con capos hondureños enjuiciados, Hernández Alvarado recibiría una larga sentencia y por su avanzada edad, se equipararía a una cadena perpetua. En otra posibilidad, impensada, JOH saldría en libertad solo si su equipo de abogados logra desvirtuar la enorme cantidad de pruebas que presentarán los fiscales estadounidenses ante el juez Kevin Castel.

