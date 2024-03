Colon: ¿A qué partido representó cuando se postuló para presidente en 2013? JOH: El Partido Nacional. Gané. Colón: ¿Tuviste algún indicio de que no era justo? AUSA: Objeción. Exige rumores, relevancia. Juez Castel: Sostenido.

Colon: ¿Cuál era la postura de Pepe Lobo? JOH: Carlos Lobo no fuera extraditado. Colón: ¿Qué ley utiliza contra alguna pandilla o entidad? JOH: Sí, 600 millones de dólares de Los Cachiros. Colón: ¿Recibiste amenazas cuando patrocinaste estas leyes? AUSA: Objeción. Juez Castel: Sostenida.

Colon: ¿Qué no se implementó de la ley de extradición? JOH: Un país amigo pidió tres veces la extradición de un ciudadano y nunca se la concedieron. Colón: ¿Quién hizo la solicitud? JOH: Estados Unidos. Solicitando a Carlos Lobo.

JOH: ¿Mis prioridades? Juez Castel: No. Como he indicado a otros, responda únicamente la pregunta. JOH: Lo siento, señoría. Juez Castel: Siguiente pregunta, por favor. Colón: ¿Aprobaron una ley de embargo? AUSA: Objeción Juez: Sostenido

Raymond Colon le preguntó si conocía los nombres de los principales narcotraficantes de Honduras, a lo cual contestó que sí e hizo mención de los cárteles. Pero, por otro lado, Juan Orlando aseguró que nunca se reunió con ellos, salvo alguna reunión con Alexander “Chande” Ardón.

Colon: ¿Cuáles eran los principales grupos de drogas? JOH: Los Valles, Los Cachiros, Don H, los Ardón, entre otros. Colón: ¿Dónde operaban Los Cachiros? JOH: Primero la región atlántica, luego todo el país. Colón: ¿Conociste a León o a Javier Maradiaga? JOH: Nunca.

Colon: ¿Quién dirigió a los Valle Valles? JOH: Luis, Arnulfo, Digna y un hermano cuyo nombre no recuerdo. Colón: ¿Te reuniste con ellos? JOH: Nunca. Colón: ¿Alguna llamada telefónica con Los Cachiros o Valle Valles? JOH: Nunca.

Colon: ¿Quién lideró a los Ardón? JOH: Alejandro. Me reuní con él. Era alcalde. Colón: ¿Cuántas veces te encontraste con él? JOH: Cuatro tal vez, nos conocimos por casualidad. Colón: ¿Período de tiempo? JOH: 2009 a 2014. Una vez en mi casa, una reunión de alcaldes.

JOH: Estaba haciendo una llamada y entró Alex Ardon. Se quejó de por qué le pedían que no volviera a postularse para alcalde. Colon: ¿Por qué no quería que se postulara? JOH: Escuché que estuvo involucrado en actividades ilegales. Colon: ¿Qué tipo? JOH: Contrabando y drogas.

Colon: ¿Qué le dijiste a Ardón? JOH: Que no lo iba a incluir entre los candidatos a alcalde. Le dije que había oído que podría estar vinculado a actividades ilegales. Colón: ¿Te pediste pruebas? JOH: Sí. Yo no lo tenía, pero no para correr.

Colon: ¿Qué te dijo? JOH: Que lamentaría la decisión. Colón: ¿Tuviste llamadas telefónicas con él? JOH: No. Colon: ¿Le dijiste que si no huía lo protegerías? JOH: Nunca.

Colon: ¿Hugo Ardón manejaba el fondo de carreteras? JOH: Sí. Colón: ¿Dio contratos a grupos narcotraficantes? JOH: Eso tengo entendido. Firmé un acuerdo con Transparencia Internacional. Colon: ¿Encargaron auditorías? AUSA: Objeción. Juez Castel: Sostenida.

Colon: ¿Los Valle Valles conspiraron para matarte? JOH: Eso me dijo el FBI. Colón: ¿Fueron extraditados bajo su mando? JOH: Sí. Mi política era conceder cualquier solicitud de extradición de Estados Unidos. Colon: ¿Alguna vez te has negado? AUSA: Objeción. Juez Castel: Sostenida.