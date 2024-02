InSight Crime: La última entrevista a la esposa de Magdaleno Meza

A Erika Bandy le temblaban los labios al hablar de su esposo.

“En su último mensaje me dijo que él sabía que lo iban a matar, y que si él perdía la vida, me suplicaba que dijera todo lo que supiera públicamente para salvar mi vida. Que no me callara”, dijo Bandy a InSight Crime, con una mirada temerosa, pero decidida.

Magdaleno Meza “estaba arrepentido de haber guardado silencio”.

Unas semanas antes de que Erika Julissa Bandy se reuniera con los investigadores de InSight Crime, el 26 de octubre de 2019, miembros de una pandilla habían asesinado brutalmente a su esposo, Nery Orlando López Sanabria.