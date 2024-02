Séptimo día de interrogatorios: “La única prueba entre los narcos es la palabra”

1. Capos confesos y condenados han admitido sus crímenes. Los criminales confesos en la Corte del Distrito Sur de Nueva York no han tenido ningún remordimiento al asegurar que durante se mantuvieron al frente de las operaciones ejecutaron alrededor de 138 asesinatos, por los cuales no se les hizo justicia en Honduras, más bien los protegieron. Además, mencionaron cómo conspiraron para que fueran asesinados personajes que les daban seguimiento, como el zar Julián Arístides González Irías, titular de la Lucha Contra el Narcotráfico.

1. Capos confesos y condenados han admitido sus crímenes. Los criminales confesos en la Corte del Distrito Sur de Nueva York no han tenido ningún remordimiento al asegurar que durante se mantuvieron al frente de las operaciones ejecutaron alrededor de 138 asesinatos, por los cuales no se les hizo justicia en Honduras, más bien los protegieron. Además, mencionaron cómo conspiraron para que fueran asesinados personajes que les daban seguimiento, como el zar Julián Arístides González Irías, titular de la Lucha Contra el Narcotráfico.

Rivera no vaciló al mencionar nombres, fechas y montos, como si estuviera enumerando simples transacciones comerciales.

Devis: Yo no volví a saber nada de Tony Hernández.

Devis: No lo sé porque no lo volví a ver. Colon: ¿Ese fue el final?

Colon: ¿Cuándo conoció el complot? Devis: En 2014.

Colon: ¿Por qué lo querían asesinar?

Devis: Lo que entendí que Luis y Arnulfo Valle lo querían asesinar porque me explicaron que ya no contestaban después de que lo habían sobornado con mucho dinero; ya no les estaba ayudando, y porque les habían incautado varias propiedades. Colon: ¿Tiene prueba audio o video del pago del soborno? Devis: La única prueba era la palabra que un narco le daba a otro narco.

Colon: ¿Tomó con seriedad el complot de asesinar a Hernández?

Devis: Sí, lo iban a matar señor.

Colon: ¿Y como resultado decidió no estar de acuerdo?

Devis: Yo ya trabajaba con la DEA, yo ya había sobornado a Juan Orlando, en mi mente no pasaba matar al presidente.

Colon: ¿Cuántas ganancias tuvo en 13 años?

Devis: Aproximadamente 55 millones de dólares.

Colon: ¿Una parte fue incautada por el gobierno?

Devis: Se incautaron varias propiedades.

Colon: ¿Qué hizo con los 55 millones de dólares?

Devis: Yo compré muchas propiedades, carros de lujo, oro, pagué sobornos a Juan Orlando Hernández, 800 mil dólares para pagarle a los aliados, soborné a Pepe Lobo con 600 mil dólares, a Fabio Lobo le pagué para que sobornara al jefe de Inteligencia, Julián Pacheco Tinoco, entre otros.

Colon: ¿Resta algún dinero?

Devis: Sí, está en propiedades; en un país de Centroamérica, en la capital Tegucigalpa y en el departamento de Colón.

Colon: ¿Hay algo que no haya divulgado?

Devis: El gobierno lo sabe todo.

Colon: Tienen un acuerdo de cooperación, ¿no? Devis: Sí.

Colon: Pasemos a tu reunión en el hotel con Óscar Ramírez.

Devis: El abogado personal de Tony Hernández también estaba allí.

Devis: Tony Hernández dijo que iba a acelerar el pago del dinero del Gobierno de Honduras a la empresa Inrimar.

Colon: ¿Adónde fuiste después del restaurante?

Devis: De vuelta a mi finca.

Colon: ¿Tiene usted documentación de que el señor Hernández obtuvo o recibió el dinero?

Devis: No. Colon: ¿Tiene alguna prueba de que el dinero de Valle Valle vaya a JOH?

Fiscalía: Objeción a la palabra prueba.

Juez Castel: Lo voy a permitir.

Devis: La única prueba entre los narcotraficantes era la palabra de un narcotraficante.

Colon: Entonces no.

Colon. Usted afirmó que JOH ya era uno de sus socios, ¿no?

Devis: Ya, aceptó un narcosoborno de Los Cachiros. Y yo ya había sobornado a Hilda Hernández. Así que no era necesario que pusiera a JOH frente a mí; él ya había transmitido mensajes.

Colon: ¿Quién era Ekónomo?

Devis: Un narcotraficante, un político, un aliado de JOH.

Colon: ¿No le contaste a Tony Hernández sobre el complot?

Devis: No lo hice.

Colon: ¿No te has preparado con los fiscales, a lo largo de 10 años, más de 100 veces?

Devis: Muchos. (...)

Devis: Ponemos dinero en el banco corrupto Banco Continental. El Gobierno de Estados Unidos lo sabe todo.

Colon: Voy a repasar algunos de sus asesinatos....

[Esto podría tomar un tiempo]

Colon: Tonio Velásquez, ¿por qué mataste a su hija?

Devis: Ella no era el objetivo.

Colon: ¿Cómo la mataste?

Devis: Yo no la maté. Le dimos el trabajo a un sicario. (PAUSA)

Colon: ¿Qué pasa con Aníbal Barrow?, ¿lo hicieron matar?

Devis: Sí.

Colon: ¿Lo torturaste primero?

Devis: No, señor.

Colon: ¿Lo cortaste en pedazos?

Fiscalía: Objeción Juez Castel: ¿Motivos?Fiscalía: Ya dijo que no lo torturó.

Devis: Déjame explicarte el asesinato del Sr. Barrow. Este periodista hablaba mal de Los Cachiros. Decidimos matar al periodista. Devis: Contratamos a un sicario y mató a la persona equivocada. Colon: ¿A quién torturaste?

Devis: Un secuestrador.

Colon: ¿Tú fuiste el torturador?

Devis: Sí. Colon: Hiciste matar a tu cuñada, ¿por qué motivo?

Devis: Sonia había robado cocaína y había matado a alguien. (...)