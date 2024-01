$!Fiscalía de Nueva York aceptaría aplazar juicio de JOH y “El Tigre” Bonilla

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York , que acusa de tres cargos relacionados con tráfico de drogas al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández , informó este viernes que no objetarán si el juez a cargo, Kevin Castel , decide dar vía libre a un aplazamiento del juicio, si es necesario (la medida también incluiría a Juan Carlos “Tigre” Bonilla y a Mauricio Pineda Hernández, por tratarse de un triple juicio).

El juez Castel, que denegó las solicitudes de Hernández y “El Tigre” Bonilla ayer, informará a las partes si se reprogramará el juicio que, hasta ahora, se celebrará el 5 de febrero a las 9:00 a.m. en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, a escasos metros de la prisión (Metropolitan Detention Center) donde permanecen detenidos el expresidente y el exjefe policial de Honduras.

“En consecuencia, y por las razones expuestas anteriormente, el Gobierno solicita respetuosamente quela Corte, en una manera ex parte , realizar una investigación adicional sobre las circunstancias de la insatisfacción de Hernández y Bonilla con sus respectivos abogados. Además, el Gobierno respetuosamente sostiene que no tiene ninguna objeción a la solicitud de Hernández de designar un abogado litigante adicional y un breve aplazamiento del juicio, si es necesario, en relación con ese nombramiento”, dice, textualmente, el documento de la Fiscalía.

Hernández insistió además en que su familia no está segura en Tegucigalpa y que recibe constantemente amenazas. "Todos los días vivo una situación terrible porque no sé qué pasará con ellos; ¿es que la vida de mi familia no les importa?", espetó al juez y la Fiscalía.

Según el exmandatario, de 55 años, las amenazas a sus familiares provienen de una organización criminal que no nombró pero que -aseguró- deben tomarse en serio porque ya en el pasado asesinó al hijo de un expresidente.

El exmandatario (2014-2022) dijo que su abogado Raymond Colon ha estado enfermo en los últimos meses y no ha podido casi reunirse con él para estudiar todos los documentos aportados por la Fiscalía para el juicio, por lo que pidió que se le asignara a otro letrado en Honduras; además, arrojó dudas sobre la fiabilidad de Colon, insinuando que pudo haber sido manipulado por una persona que se identificaba como miembro de la agencia estadounidense antidrogas DEA.