JOH denuncia amenazas de muerte contra su familia

El expresidente Juan Orlando Hernández, acusado de narcotráfico, compareció este jueves frente al juez Kevin Castel en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Su juicio está programado para el 5 de febrero de 2024 y será junto a Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, exdirector de la Policía Nacional, y Mauricio Hernández, exoficial policial.

En la audiencia que se lleva a cabo en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Hernández se paró ante el juez y le dijo que tenía dos emergencias, la primera es que su abogado Raymond Colon se encuentra enfermo y no ha dado trabajo como él esperaba. De igual manera, insinuó que la persona que lo “refirió a Colón dice que la DEA lo reclutó para infiltrarse en mi defensa”.

“Ahora se oponen a la recaudación de fondos para mi defensa legal. Necesito un abogado público. No puedo continuar con este juicio”, aseguró Hernández ante el juez.

“Me acabo de enterar de las amenazas de muerte contra mi familia, los fiscales no me lo habían dicho. Necesito un defensor público. Estados Unidos me trajo aquí. Las colonias solían sufrir bajo Inglaterra... Era tiranía”, mencionó el expresidente de Honduras.

Ante estas declaraciones del acusado, su defensor aseguró que ya no puede seguir representándolo.