JOH denuncia que su abogado Raymond Colón es infiltrado de la DEA

El defensor legal agregó que ya no es apto para seguir representando a Juan Orlando Hernández. “Es difícil seguir esa exposición. Ya no soy apto para juzgar este caso”, sentenció.

Posteriormente, Castel responde: “Ya he fallado”. Luego, el expresidente Hernández se levantó en el estrado del jurado, mencionando: “Tengo dos emergencias. No me siento debidamente representado. Hace seis meses que está enfermo (Colón)”.

“No he podido hablar con mi abogado de Honduras. Necesito citar a testigos de Honduras. Necesito una computadora portátil. Pero la persona que me refirió a Colón dice que la DEA lo reclutó para infiltrarse en mi defensa”, dijo JOH frente al juez Kevin Castel.

Raymond Colón: Mi cliente (JOH) quiere destituirme como abogado.

Juez Castel: Ya he fallado.

JOH se levanta en el estrado del jurado.

Seguridad de la Corte: Siéntese, señor (Siéntate)

JOH: Tengo dos emergencias. No me siento debidamente representado. Hace seis meses que está enfermo.

Raymond Colón: Es difícil seguir esa exposición. Ya no soy apto para juzgar este caso

Juez Castel: ¿Alguna respuesta de Estados Unidos?

Fiscalía: Acabamos de entregar 3,500 materiales (pruebas)

Colón: La amenaza contra su familia, la dieron tarde

JOH: Me acabo de enterar de las amenazas de muerte contra mi familia, los fiscales no me lo habían dicho. Necesito un defensor público. Estados Unidos me trajo aquí. Las colonias solían sufrir bajo Inglaterra... Era tiranía

JOH: Ahora se oponen a la recaudación de fondos para mi defensa legal. Necesito un abogado público. No puedo continuar con este juicio.

Raymond Colón: Ahora es una novela... Recibí una llamada de un capitán en la cárcel del MDC, que dice que Jorge Levi les estaba llamando diciendo que Juan Orlando había ordenado matarlo usando un teléfono que no tiene.

Tras la intervención de JOH, pasó frente al juez Kevin Castel, el exdirector de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, quien aseguró que no se siente debidamente representado por su defensor público.