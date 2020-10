Expertos de Honduras dan las claves para que Teófimo López pueda vencer a Vasyl Lomachenko

San Pedro Sula, Honduras

Comenzó la cuenta regresiva para la pelea del año que disputarán este sábado 17 de octubre el boxeador hondureño Teófimo López, poseedor del título mundial de la Federación Internacional de Boxeo, y el ucraniano Vasyl Lomachenko, actual campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo y el título franquicia del Consejo Mundial de Boxeo de los pesos ligeros.

El combate se llevará a cabo en el MGM Grand Hotel and Casino en Las Vegas, Estados Unidos y es considerada por los especialistas del boxeo como el evento del 2020.

Este lunes mediante Facebook Live, Diario LA PRENSA compartió con referentes del boxeo en Honduras como ser el caso de los expugilistas GeovanyBaca y Jorge “El Chele” Munguía.

Hablar de Bacca es referise al primer deportista en darle una medalla Panamericana a Honduras y lo hizo en Argentina, específicamente en Mar del Plata en el año de 1995.

Por su parte Munguía cuenta con amplia boxeo e inclusive en el 2017 llegó a tener una pelea con Teófimo en donde fue derrotado.

Hoy ambos boxeadores dieron su punto de vista sobre las claves que consideran debe de tener en cuenta Téofimo López ante el ucraniano Lomachenko.

"No es una pelea fácil. Lomachenko es un tipo que pega contundente, es un campeón del mundo y Teófimo no la tendrá nada fácil, comenzó explicando Geovany Bacca.

"Los hondureños tenemos talento y esa es la realidad, definitivamente fue un placer haberlo enfrentado. Teófimo está en un nivel súper fuera de serie, yo no fui tan llevado por los manejadores que tuve, López es un tipo fuerte y tiene mucha juventud", señaló "El Chele" Munguía al hacer mención del catracho que peleará este sábado en Las Vegas, Estados Unidos.

Palabras de los panelistas

Favorito

Geovany Bacca

"En el boxeo profesional lo que juega es el dinero y la edad. Lomachenko tiene sus años y Teófimo apenas 22, creo que ese será un factor principal. Si se van a cuentas de jueces la gana Teófimo, en el boxeo profesional se juega mucho la plata y el "Chele" Munguía más que nadie es testigo de eso, se juega la plata y la edad".

"Lomachenko es un excelente atleta y por eso es campeón del mundo, pero ya está de salida, y Teófimo López es más joven. Con eso no desprecio a Lomachenko por la edad, pero es un factor principal que tendrá a su favor el hondureño".

"El Chele" Munguía:

"Siento que será una gran pelea y me inclino a favor de la experiencia. Realmente Lomachenk es un tipo que tiene historia, pero no está viejo, aparte es un deportista bien profesional que se cuida con las dietas, en la preparación".

"Pero hay algo a favor de Teófimo y esa es la edad y tiene el hambre. Si pierde el sábado Téofimo siempre le voy a aplaudir, lo que se juega es el dinero y los intereses, lo que se evita son las peleas contundentes. Con 15 peleas el hondureño no está buscando a cualquiera, busca al mejor libra por libra y eso es para aplaudirle a Teófimo".

Fortalezas y debilidades

Geovany Baca

"Influye mucho la experiencia. En el boxeo sucede de todo. En un descuido se puede fregar la pelea. Teófimo está bien llevado, lo quieren hacer campeón del mundo sea como sea y tiene las posibilidades, está en un país que lo han apoyado".

"He visto las peleas de Lomachenko y Teófimo López, que no se confié el hondureño porque el ucraniano es un tipo que pega. Si Teófimo se descuida esa pelea se va por la vía del nocaut, la moneda está en el aire y esperamos que sea una bonita pelea. Que el mundo se de cuenta que el boxeo esté en vivo".

"El Chele" Munguía

"La fortaleza de Lomachenko es la velocidad y Teófimo es inteligente, siempre está con la guardia. El hondureño siempre tiene una buena defensa, siempre es precavido aunque sea agresivo, le sentí golpes muy poderosos, no es fácil que me bajen y Teófimo me desconectó con un gancho al hígado".

¿Se decidirá en 12 round o nocaut?

"El Chele" Munguía

"La verdad es que en Las Vegas suceden cosas que a veces no se esperan, el claro ganador se lo dan al contrario y en este caso esperamos que si gana Teófimo sea contundente porque tiene fortaleza. Si se va por decisión lo gana Lomachenko".

Geovany Baca

"Si la pelea se va por decisión unánime y si claramente Lomacenko hace mejor las cosas se lleva la victoria. La pelea está apretada y divida, la moneda está en el aire. Los dos son buenos boxeadores, pero Lomachenko tiene más cancheo y experiencia, ez mejor boxeador".

Consejos a Téofimo López

"El Chele" Munguía

"Teófimo tiene que salir con todo y buscarlo encerrarlo. Debe de cerrar salidas, Lomachenko es rápido de piernas, tiene que buscarlo en una esquina y atacarlo con todo. Puede ser una gran sorpresa con el poder que tiene y lo digo por experiencia".