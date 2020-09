VIDEO: Mujer se robó la foto de un niño y dice que un policía lo mató para pedir ayuda

Colombia.

Una mujer en Colombia se quedó en shock al ver en varias publicaciones de redes sociales a una mujer que usaba la foto de su hijo diciendo que un policía lo había matado en Medellín, así lo informó El Tiempo de Colombia.

"Una sobrina me dijo: mira lo que esta señora está haciendo con la foto del bebé y mi hijo también la vio y se puso a llorar inmediatamente y dijo: yo no estoy muerto, yo no estoy muerto", dijo Vanessa Ramírez.

La mujer fue identificada como Erika Tabares quien había sido pareja del hermano de Ramírez en el pasado.

La relación fue corta, pero tiempo después ella se comunicó para decirles que estaba embarazada y que necesitaba ayuda económica.

"Nos dijo que estaba embarazada de mi hermano, que ella llamaba porque necesitaba colaboración. Le dijimos que se fuera para Bogotá y buscara a mi hermano, nosotros qué podíamos hacer desde tan lejos", agregó.

Luego la mujer llamó para comunicar que la bebé había nacido y que no sabía qué hacer con ella.

Alrededor de 15 días después volvió a hacer una llamada para decirles que la recién nacida había muerto.

- Reapareció con la foto del niño de Ramírez -

Pero lo peor vino después, Tabares volvió a comunicarse con Ramírez y lo hizo a través de redes sociales para saber de su expareja.

Lo curioso fue que tenía como foto de perfil al hijo de Ramírez, algo que le llamó poderosamente la atención y no podía comprender.

Pasaron los años y Ramírez no volvió a saber nada de esta mujer hasta el viernes pasado cuando se viralizó en redes sociales llorando con la foto del niño y diciendo que un Policía lo mató.

- Su hija recién nacida murió -

La familia piensa que Tabares se está lucrando con la historia que inventó y que sí tuvo un embarazo, pero no era del hermano de Ramírez.

Se cree que fue una niña que nació prematura y que tuvo con otra pareja. La pequeña falleció en la mañana y en horas de la tarde murió. El lamentable hecho ocurrió unos seis años atrás.

Por su parte Ramírez, espera que todo se aclare y que esta mujer deje de decir que su hijo esta muerto para ganar dinero.