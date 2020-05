Transportitas de Honduras cortan rutas en reclamo de bono por covid-19

Tegucigalpa, Honduras.



Cientos de taxistas y autobuseros bloquearon este jueves carreteras en Honduras en demanda de un bono para subsistir, ante el toque de queda implantado por el gobierno para contener la propagación del nuevo coronavirus.



"Tenemos 66 días de no trabajar (...) Queremos que nos den un bono para los compañeros taxistas", dijo al canal HCH de televisión el presidente de la Asociación de Taxistas, Víctor Aguilar, en un bloqueo en el Bulevar del Norte de la capital.



Aguilar aseguró que los cortes se extendieron en una decena de ciudades del Caribe y el Pacífico, y Olancho, este.

Transportistas atravesaron buses para impedir el paso en Cerro de Hula, en la salida de Tegucigalpa hacia las fronteras con Nicaragua y El Salvador, así como en Comayagua (centro) y en la carretera que lleva la norteña ciudad San Pedro Sula.

IMPORTANTE Honduras es uno de los países más afectados por la pandemia en Centroamérica, con 151 fallecidos y 3.100 contagios, según el último informe del gobierno, la noche del miércoles.





Los bloqueos provocaron severos congestionamientos de vehículos de carga porque el transporte de productos está autorizado para circular pese al confinamiento.



"¿De dónde vamos a pagar la matrícula (de los vehículos)? Si no se paga hay que pagar una multa", se quejó Aguilar.



Entre junio y diciembre todos los propietarios de vehículos tienen que pagar anualmente el registro para poder circular.

Tegucigalpa: la policía antidisturbios se para frente a los trabajadores del transporte público que bloquean una carretera en demanda de ayuda del gobierno durante un bloqueo impuesto contra la propagación del nuevo coronavirus, a 5 km al sur de Tegucigalpa, el 21 de mayo de 2020. Los conductores y conductores aseguran no han podido trabajar en los últimos 70 días. Según informes oficiales, 3.100 personas han sido infectadas y 151 han muerto por COVID-19 en Honduras hasta el momento. / AFP / ORLANDO SIERRA





"Sería irresponsable de nosotros decirle al gobierno que nos permita trabajar, nosotros solicitamos al gobierno que nos ayude, que nos dé un bono económico para cada conductor", indicó un transportista que no se identificó, en el bloqueo de Cerro de Hula.



"No tenemos ingresos para comer y la verdad es que ya no aguantamos la situación, sabemos de la crisis que está pasando el país", reconoció.