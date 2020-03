Alerta: 10 cosas que no debe hacer durante el toque de queda en Honduras

El Gobierno decretó un toque de queda (absoluto para el Distrito Central, San Pedro Sula, Choluteca y La Ceiba) que se debe cumplir para detener el coronavirus.

18.03.2020 /

Honduras se encuentra en un período de cuarenta para evitar que el coronavirus se propague más en el país. Sin embargo, muchos ciudadanos no han acatado a cabalidad la medida dificultando aún más la situación. Hay 10 cosas muy importantes que no debe hacer durante el toque de queda.

Lo primero es, por supuesto, evitar movilizarse. Ya que contrario a un toque de queda común, el absoluto implica que no hay excepciones en ningún momento del día, salvo por razones de primera necesidad como buscar alimentos, medicinas y otros productos.