José José es despedido con homenaje en Miami

Miami, EEUU.

Los fanáticos de José José pudieron despedir a su ídolo musical este domingo en un auditorio en Miami a una semana de la muerte del cantante mexicano, mientras sigue la incertidumbre sobre el destino de los restos del artista.

El cuerpo del cantante fue enviado a última hora de la mañana en un féretro dorado al auditorio del Condado de Miami Dade, en una procesión saludada por bocinazos a lo largo de su recorrido.

A través de sus redes sociales Sarita Sosa, la polémica hija menor del cantante, invitó al público de su padre al homenaje.

“Vengan a despedir a nuestro príncipe como se lo merece... en grande. Los amo mucho y espero verlos ahí”, escribió en el mensaje en Instagram Stories, donde indicó que la cadena Univision hizo una transmisión especial del homenaje.

Sus hijos dicen "adiós" a José José

Los hijos mayores del cantante, José Joel y Marysol Sosa, estuvieron en la ceremonia hasta el mediodía.

"Gracias por estar con nosotros. Es pues la fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, en esa fe, familia, en esa fe yo agradezco a Dios, en que mi padre descansa, en esa fe agradezco a Cristo Jesús que un día volveré a abrazarle y besarle para agradecerle todo lo que fue en mi vida.", dijo José Joel durante la ceremonia.

"A través de esa fe le doy gracias a la vida por haberme permitido compartir todo lo que pudo compartir con mi papá, porque sí, esta semana creánme que me ha retumbado en mi corazón, ser el hijo de José José, tengo a mis hermana Marysol y Sarita, pero por mandato divino tengo el privilegio de ser el único hijo de José José. Ustedes son parte de nuestra familia, ustedes son mis tíos, mis primas, ustedes son la razón por la cual estamos aquí en este momento, gracias a Dios, a Cristo y a la vida de permitirme gozar de este ser humano maravilloso, de un artista maravilloso pero sobre todas las cosas, de un padre excepcional. Gracias, de verdad gracias, gracias cónsul, gracias México, gracias Miami, gracias al mundo entero por tanto y tanto amor”, concluyó el también cantante.

La hija del medio, Marysol, también dedicó unas palabras de despedida durante el homenaje a su padre.

"Gracias por estar aquí. Dice la palabra de Dios en el salmo 23 versículo 3, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Yo tuve un muy hermoso papá. Que el tiempo que yo estuve con él me dio lo mejor de él. Tuve la dicha de despedirme de él. No fue la manera más adecuada definitivamente, pero le agradezco para siempre su herencia para nosotros, le agradezco para siempre el amor que depositó en nosotros sus hijos para nosotros podérselos seguir brindando a todos ustedes, a todo este su continente.", indicó.

"Te amo, te lo vuelvo a agradecer, agradezco mucho a Dios el templo que te prestó todo estos años, papá. Y que en el nombre de Jesús se haga es la voluntad de Dios pues esa es perfecta”., remató.

“Que nunca muera su música, por favor, gracias por haber venido... ustedes son nuestra familia...teníamos que hacer por ustedes, no somos nada sin Miami y México, qué viva el príncipe”, agregó la menor, Sarita Sosa.

El servicio contó con un conjunto de marichis para rendir honores a "El Príncipe de la Canción" interpretando temas como "Amor eterno”, de Juan Gabriel, “Lo pasado, pasado” o “Las Golondrinas”.

Carlos A. Giménez, alcalde de Florida, confirmó que los restos del cantante viajarán a México pues en una parte de su discurso señaló: “Hemos ofrecido este auditorio para que el pueblo pueda darle una despedida antes de que regrese a su Tierra”.

Incertidumbre sobre lugar de entierro de José José

Su tercera esposa, la cubana Sara Salazar, respondió afirmativamente a un reportero de Telemundo que le preguntaba, mientras ella se subía al carro fúnebre, si los restos serán enviados a México para que "El príncipe de la canción" sea homenajeado en casa.

No obstante, un amigo de la familia dijo el viernes que, independientemente del homenaje que se celebre en México, los restos serán sepultados en Miami.

"Va a ser sepultado en Miami porque esa es una decisión de la viuda (Sara Salazar), y ella la tomó porque ella quiere que él esté aquí, ella quiere tener un lugar en Miami donde llorar y llevarle flores a su esposo cuando así lo sienta", dijo al canal Luis Ernesto Berríos, amigo de José José desde hace 25 años.