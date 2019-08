EEUU no ha planteado a Honduras convertirse en país seguro para inmigrantes

Tegucigalpa, Honduras.



Estados Unidos no le ha planteado a Honduras que se convierta en "tercer país seguro" para inmigrantes y, si lo hiciera, es algo que se debe "analizar", dijo este sábado a Efe el canciller hondureño Lisandro Rosales.



"No tenemos un planteamiento oficial de la Casa Blanca en ese sentido" y "hasta que no tengamos algo no podemos responder", indicó Rosales luego de reunirse en Tegucigalpa con la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, quien antes de venir a Honduras estuvo en El Salvador y Guatemala.



En Tegucigalpa, la misión de políticos estadounidenses que encabeza Pelosi dialogó con Rosales y otros altos cargos hondureños sobre migración, lucha contra el narcotráfico, pobreza y promoción de los derechos humanos.





Congresistas de EEUU Nancy Pelosi

Eliot Engel

Nydia Velásquez

Jim McGovern

Lucille Roybal-Allard

Henry Cuellar

Aumua Amata Coleman

Norma Torres

Anthony Brown

Mary Gay Scanlon

Jesús "Chuy" García

Kattie Hill

Lauren Underwood.





"La reunión -con Pelosi y el resto de la comitiva que le acompaña- fue bastante cortés, expusimos nuestro criterio, fuimos los primeros en hablar y ella fue muy receptiva", indicó Rosales, quien calificó el encuentro como "exitoso".



Antes, Rosales había indicado en Twitter que con Pelosi dialogaron "ampliamente sobre temas de migración y nuestro aporte en la lucha contra el crimen transnacional".



El viernes, el canciller hondureño señaló que la visita de Pelosi "es importante para dialogar ampliamente de lo que el país, el Gobierno, la sociedad y la clase política han logrado en temas de relevancia y en los que muchas veces existen señalamientos infundados que no contribuyen a la labor que se ha venido realizando".



La misión estadounidense se reunió además en Tegucigalpa con sectores de sociedad civil, empresarios y defensores de derechos humanos. EFE