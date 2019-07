Hospital Mario Rivas reporta 22 cadáveres en su morgue sin reclamar

San Pedro Sula, Honduras.



El hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula reporta 22 cadáveres que no han sido reclamados de la morgue de este centro médico, el principal del norte del país.



Julia Sánchez, relacionadora pública del sanatorio, dio a conocer que en la mayoría de cuerpos son de bebés; en total son 15 recién nacidos y 7 adultos.



Dijo que la intención de que los cadáveres sean reclamados es para que así les puedan dar cristiana sepultura.



Los nombres de los familiares de los menores son fallecidos son:



1. Emerita Esther Ramírez

2. Isabel Hustn

3. Reina Mabel Reyes

4. Esther Sarahi Velásquez

5. Ángela Digna Pineda

6. Norma Elizabeth Salinas

7. Yamileth Turcio Hernández

8. Andrea Bonilla

9. Ismary Bueso

10. Any Carolina Martínez

11. Merari Salomé Velásquez.

12. Elsy Yohana Canales

13. Jessica Herrera



Sánchez explicó que las madres no necesitan un ataúd para que les sean entregados los cuerpos de sus hijos, contrario a los adultos, ya que es un requisito que el cadáver salga en el cajón fúnebre.



Los nombres de los adultos fallecidos en el hospital aún sin reclamar son:



1. Reinal Edgardo Perdomo (62 años)

2. Carlos Alberto Díaz

3. Ana Julia Peralta (62) tiene 4 meses en la morgue.

4. Julia Herrera (73)



Asimismo hay tres personas que fallecieron en el hospital y que se desconoce sus nombres. Uno de los cadáveres tiene 15 días de estar en la morgue, mientras que el otro un mes; el dato del tercero no fue proporcionado.

Según informó Sánchez, el tiempo máximo prudente que un cadáver permanece en la morgue del hospital Mario Rivas es de tres meses. Explicó que se da ese lapso de tiempo para que los familiares de los fallecidos puedan correr con los costos fúnebres.

Las autoridades del centro médico dijeron que desconocen las causas por las que los cuerpos de estas personas no son retirados.