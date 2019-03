Hondureños con TPS ahora apuntan a lograr su permanencia en EEUU

Tegucigalpa, Honduras.

El fallo del juez Edward Chen, de la Corte del Distrito Norte de California, llenó de esperanzas a los hondureños con Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés).

Marlon Tábora, embajador de Honduras en Washington, explicó lo que viene tras oficializarse que la administración de Donald Trump permitirá que unos 60,000 inmigrantes de Honduras y Nepal conserven su estatus legal temporal por al menos nueve meses más a la fecha de cancelación fijada para enero de 2020.

El diplomático hondureño detalló que es la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos, la que tiene que pronunciarse sobre la legalidad o no de la orden que fue emitida por el Departamento de Seguridad Interna en ese país.

“La buena nueva es que los hondureños también están amparados al igual que el resto de los países bajo el TPS. Eso no significa que se les ha otorgado alguna extensión a ese estatus, ni se les ha dado un nuevo estatus permanente para que puedan continuar en Estados Unidos”, aclaró el diplomático.

Tábora informó que será hasta después del 6 de enero de 2020, que es la fecha en la que vence el TPS de Honduras, que se sabrá el destino de los acogidos a este beneficio. “Si el caso no se resuelve, sí es un respiro, porque permitirá que hasta que eso no suceda los hondureños podrán permanecer en territorio norteamericano. Pero de nuevo, esto no es ninguna resolución favorable o que extiende el TPS,” recalcó el embajador.

Las cifras del beneficio del TPS

1 310 Mil migrantes de una decena de países se encuentran bajo el TPS, según el Departamento de Seguridad Interna.

2 12 Veces se ha otorgado el TPS a los hondureños. En 1999 se dio por primera ocasión y luego una vez cada 18 meses.

3 375 Mil hondureños se calcula que residen de manera ilegal en los Estados Unidos, según informes.

En suspenso. Para Nelly Jerez, vicecanciller de la república, el anuncio que deja en suspenso la cancelación del TPS genera nueve meses de alivio, porque todo está en manos de la Corte para que defina una resolución para los 44 mil beneficiarios del programa de protección.

“Si en ese periodo de nueve meses que falta para enero de 2020, la Corte Suprema no emite ningún fallo, se seguirá extendiendo hasta que exista una resolución en cuanto al tema del TPS en general. Es un respiro, pero no significa que las leyes migratorias en Estados Unidos hayan cambiado”, coincidió la funcionaria.

Para la comunidad hondureña el anuncio los llena de alegría y esperanzas, pero saben que el camino no está fácil y seguirán haciendo acciones para lograr una protección definitiva. “Estamos felices, alegres, tenemos una pequeña luz. Esto lo esperábamos porque hemos trabajado. Esto beneficia a la comunidad hondureña, pero hay que hacer un trabajo más fuerte todavía”, expresó Francisco Portillo, de la comunidad hondureña en Miami.

Nuevo proyecto. Pero los hondureños no están solos, hay congresistas demócratas que están apoyando a los tepesianos.

El 10 de marzo, tres congresistas presentaron un proyecto de ley denominado HR6, donde solicitan una residencia permanente para los adscritos al TPS y los jóvenes del Daca y Dreamers. “Tenemos que trabajar fuerte. Se necesitan 218 votos en el Congreso para que pueda pasar el proyecto de ley y se necesitan 60 votos en el Senado para que sea aprobado. Somos realistas, sabemos que no está fácil y pedimos al presidente Juan Orlando Hernández que apoye económicamente a nuestras organizaciones”, dijo Portillo.

Para Karen Valladares, del Foro Nacional de Migraciones en Honduras (Fonamih), esta es una oportunidad para lograr un estatus permanente en Estados Unidos. “Se deben agilizar procesos de conversación y de diálogo para que no sea un TPS, sino que se valide la permanencia de estas personas. Confiamos que se logre su legalización”, dijo Valladares.

El TPS de Honduras fue cancelado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el 4 de mayo de 2018. Pero el 11 de febrero de este año ciudadanos de Honduras y Nepal interpusieron una demanda colectiva en busca de detener la terminación del TPS.