Guaidó llama hoy a gran marcha para exigir ingreso de ayuda humanitaria

Caracas.



El opositor Juan Guaidó, reconocido por medio centenar de países como mandatario interino de Venezuela, pidió ayer a sus seguidores marchar masivamente hoy para exigir a los militares que desconozcan la orden del presidente Nicolás Maduro de bloquear la ayuda humanitaria estadounidense.



“Vayamos a las calles a una gran movilización. Hoy nuestros peores enemigos son la desesperanza, no está permitido cansarse”, dijo Guaidó en un acto ante universitarios.



Alimentos y medicinas enviados por EEUU permanecen desde el jueves en un centro de acopio en la ciudad de Cúcuta, Colombia, cerca del puente fronterizo Tienditas, bloqueado por militares venezolanos con dos contenedores y una cisterna. Brasil aceptó instalar en el estado fronterizo de Roraima un centro de acopio, en tanto que Guaidó aseguró los voluntarios inscritos para colaborar en el proceso de asistencia subieron a 120,000.



Maduro considera la ayuda un “show político” y el inicio de una intervención militar de EEUU. Culpa a sanciones estadounidenses de la escasez de alimentos y medicinas que, junto con la hiperinflación, agobian a los venezolanos. La marcha de hoy, que también honrar? a unos 40 muertos en disturbios este año, será la tercera que convoca Guaidó después de las del 2 de febrero y el 23 de enero, cuando se autoproclamó presidente interino luego que el Legislativo declarara “usurpador” a Maduro por considerarlo reelegido en comicios fraudulentos.



“Aquí no hay posibilidad de una guerra civil porque el 90% de la población quiere cambio”, aseguró el líder opositor.



“Tenemos aliados”



El Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), Remigio Ceballos, aseguró ayer que el gobernante venezolano cuenta con el apoyo de otros países que consideran “grandes aliados”.



“No estamos aislados... tenemos grandes aliados”, dijo el almirante al canal estatal VTV al ser consultado sobre el medio centenar de países que no reconocen el segundo mandato de Maduro que comenzó el mes pasado. “Tenemos más de 180 países que apoyan a Venezuela en la comunidad internacional, sobre todo en esta coyuntura que nos encontramos”, agregó.



“Nuestra Fanb ha mantenido contacto con otras naciones, por una parte para capacitar a nuestros profesionales pero por otra parte para realizar ejercicios militares en distintos países: China, Rusia, Irán, Bielorrusia, Kazajistán y eso nos ha permitido demostrar la altísima capacidad”, enfatizó.