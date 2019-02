Las estrellas favoritas a los premios Grammy

California, Estados Unidos

El rap se impuso en los Grammy con ocho nominaciones para el rapero californiano Kendrick Lamar y siete para Drake, en un tablero más femenino que en ediciones precedentes, reflejo de las grandes reformas implantadas por la institución.

Véalos Los premios se transmitirán por TNT a las 6:00 pm.

Pantera Negra, película de Marvel, llevó a Lamar al frente de las nominaciones de los premios más importantes de la música en Estados Unidos, donde las mujeres también consiguieron una fuerte presencia con Cardi B, Lady Gaga y la cantante de folk-rock Brandi Carlile, nominadas en las categorías más importantes.

Se trata de un nuevo triunfo para el rap estadounidense, categoría a la que le cuesta imponerse y que no se alza con el premio más importante, el Grammy al álbum del año, desde hace 14 años.

Kendrick Lamar, de 31 años, ya ha ganado 12 premios Grammy, cinco de ellos por su álbum DAMN en la última edición, y este año es el álbum inspirado en el filme Pantera Negra el que le ha valido las ocho nominaciones. Su colega, el canadiense Drake, le sigue con siete candidaturas; entre ellas, mejor álbum por Scorpion y mejor grabación por God’s plan.

Por su parte, la rapera Cardi B se impuso en cinco apartados, entre los que destacan grabación del año (I like it) y mejor álbum por Invasion of privacity.

Drake, Cardi B y Kendrick Lamar compiten en grabación del año.

Principales nominados:

GRABACIÓN DEL AÑO

I like it - Cardi B, Bad Bunny & J Balvin The Joke - Brandi Carlile

This is America - Childish Gambino & Ludwig Goransson

God’s Plan - Drake, Boi-1Da, Cardo & Young

Shallow - Lady Gaga & Bradley Cooper

All the stars - Kendrick Lamar & SZA

Rockstars - Post Malone Featuring 21 Savage, Louis Bell & Tank God,

The Middle - Zedd, Maren Morris & Grey



MEJOR ÁLBUM

Cardi B

Brandi Carlile

Drake

H.E.R.

Post Malone

Janelle Monáe

Kacey Musgraves

Kendrick Lamar



MEJOR CANCIÓN

​All the stars

Boo’d up

God’s plan

In my Blood

The Joke

The Middle

Shallow

This is America



ARTISTA NUEVO

Chloe x Halle

Luke Combs

Greta Van Fleet

H.E.R.

Dua Lipa

Margo Price

Bebe Rexha

Jorja Smith



ÁLBUM POP LATINO

​Pablo Alborán

Natalia Lafourcade

Carlos Vives

Raquel Sofía

Claudia Brant



MEJOR SOLO PERFORMANCE

Colors - Beck

Havana - Camila Cabello

God is a woman - Ariana Grande

Joanne - Lady Gaga

Better Now - Post Malone



MEJOR GRUPO

Fall in line - Christina Aguilera ft. Demi Lovato

Don’t go Breakin my heart - Backstreet Boys

S Wonderful - Tony Bennett & Diana Krall

Shallow - Lady Gaga & Bradley Cooper

Girls like you - Maroon 5 y Cardi B

Say Something - Justin Timberlake ft. Chris Stapleton

The Middle - Zedd, Maren Morris & Grey



ÁLBUM POP

Camila - Camila Cabello

Meaning of Life - Kelly Clarkson

Sweetener - Ariana Grande

Shawn Mendes - Shawn Mendes

Beautiful Trauma - P!nk

Reputation - Taylor Swift