Globos de Oro 2019; Bohemian Rhapsody y Roma, las grandes ganadoras de la noche

Los Ángeles, EEUU.

La 76 edición de los Globos de Oro, inauguraron la temporada de premios en Hollywood desde el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles (EE.UU.) con los actores Sandra Oh y Andy Samberg como maestros de ceremonia.

Las cintas Bohemian Rhapsody, Roma y Greenbook fueron las revelaciones de la noche llevándose los premios más importantes.

La cinta biográfica de la banda inglesa Queen se llevó el Golden a mejor película drama y al mejor actor por la interpretación de Rami Malek como el legendario Freddie Mercury.

El cineasta mexicano Alfonso Cuarón represento a los latinos con su éxito de Netflix, Roma, con la que ganó a mejor director y mejor cinta extrajera.

La película Green Book se llevó tres Globos de Oro a mejor actor de reparto, mejor guion y mejor musical.

Por otra parte la veterana Glenn Close se llevó el premio a mejor actriz por su papel en The Wife.

-Minuto a minuto-

Sandra y Andy comenzaron con un gracioso discurso en el que mencionaban a los más nominados de la noche, haciendo un chiste de la famosa frase de Lady Gaga "pueden haber 100 personas en una habitación..."

Bradley Cooper y Lady Gaga fueron los presentadores del Globo de Oro para mejor actor de comedia a Michael Douglas por la serie de Netflix "El método Kominsky"; este dedicó su premio a su padre de 102 años, Kirk Douglas.

El elenco de Blackpanther presentaron el premio a mejor película animada a Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Algunos del elenco de The Bing Bang Theory subieron para presentar a los actores de mejor serie dramática a Richard Madden por su rol en "Bodyguard".

Seguido el reconocimiento a la mejor serie de televisión drama para The American.

El Globo de Oro para mejor actor de reparto fue para Ben Wishaw por su rol en A Very English Scandal

Ben Stiller y Jamie Lee Curtis entregaron el Globo de Oro a mejor actriz de drama a Patricia Arquette por Escape at Dannemora.

Steven Carell entregó el premio honorífico a la leyenda estadounidense Carol Burnett; antes de hacer la presentación de un resumen especial de la carrera de la actriz, Carrell mencionó un listado improvisado mencionando a Antonio Banderas, Charlize Theron y Christian Bale.

Esta es la primera vez que se entrega este tipo de reconocimientos, un galardón que llevará el nombre de la actriz en su honor.

Idris Elba y Taylor Swift presentaron el premio a mejor banda sonora y mejor canción original, para Justin Hurwitz (First Man) y para el tema Shallow de A Star is Born.

Sam Rockwell y Allison Janney presentaron el premio a mejor actriz de reparto a Regina King por su rol en "El blues de Beale Street".

La anfitriona de la noche, Sandra Oh, se lleva el Globo de Oro a mejor actriz de serie de televisión por Killing Eve.

Las comediantes Maya Rudolph y Amy Poehler presentaron el Globo de Oro a mejor actor de reparto a Mahershala Ali, por su rol en "Green Book,".

Maya y Amy también bromearon con la importancia de cada premio haciendo una propuesta de matrimonio falsa para presentar el Golden Globe a mejor guion a Green Book, a los escritores Nick Vallelonga, Brian Currie y Peter Farrelly.

La actriz Patricia Clarckson a mejor actriz de reparto en miniserie o película para TV por Sharp Object.

Cristian Bale ganó el Golden Globe por mejor actor en un musical o comedia por su rol en "Vice", una de las cintas con más nominaciones en la noche.

Alfonso Cuarón gano el segundo Golden Globe para el cine mexicano en la categoría mejor película extranjera con su cinta ROMA.

Cuarón aprovechó para agradecer a Yalitza Aparicio, una de las protagonistas de la ya multipremiada cinta, y en español agradeció a su país, México.

El actor Darren Criss se llevó el premio a mejor actor en miniserie o película para TV "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story"

Jeff Bridges recibió el al premio Cecil B. DeMille por su trayectoria.



Alfonso Cuarón también se lleva el Globo de Oro a mejor director por la cinta de Netflix ROMA.

El Globo de Oro a mejor actriz de musical o comedia para Rachel Brosnahan por "La maravillosa Sra. Maisel, ella se lleva el premio por segundo año consecutivo y es la décima e la historia de los premios en repetir por el mismo rol.

The Kominsky Method se llevo el Golden Globe por mejor musical o comedia, convirtiendo a Netflix en uno de los mayores ganadores de la noche. La serie se había llevado a principios de la noche el premio a mejor actor por la interpretación de Michael Douglas.

El Globo de Oro a mejor miniserie o película para TV fue para la serie de FX "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story".

El Globo de Oro a mejor actriz para musical o comedia fue para Olivia Colma por "La Favorita".

Greenbook ganó el Globo de Oro a mejor película musical o comedia.

Gary Oldman entrega el Globo a la ganadora a mejor actriz, Glenn Close, por su interpretación por "The Wife". Con su discurso de aceptación la actriz empoderar a las mujeres a buscar su realización personal y nunca sentir ninguna meta inalcanzable.

El Globo de Oro a mejor actor fue para Rami Malek por su interpretación de Freddie Mercury en la cinta Bohemian Rhapsody.

Bohemian Rhapsody terminó coronándose como la gran ganadora de la noche llevándose el Globo de Oro a mejor película.



- CINE -

- Mejor película, drama

"Pantera Negra"

"Infiltrado del KKKlan"

"Bohemian Rhapsody" GANADORA

"El blues de Beale Street"

"Nace una estrella"

- Mejor película, musical o comedia

"Locamente millonarios"

"La favorita"

"Green Book" GANADOR

"El regreso de Mary Poppins"

"Vice"

- Mejor actor, drama

Bradley Cooper, "Nace una estrella"

Willem Dafoe, "Van Gogh en la puerta de la eternidad"

Lucas Hedges, "Identidad borrada"

Rami Malek, "Bohemian Rhapsody" GANADOR

John David Washington, "Infiltrado del KKKlan"

- Mejor actriz, drama

Glenn Close, "La esposa" GANADORA

Lady Gaga, "Nace una estrella"

Nicole Kidman, "Destrucción"

Melissa McCarthy, "¿Podrás perdonarme?"

Rosamund Pike, "A Private War"

- Mejor actor, musical o comedia

Christian Bale, "Vice" GANADOR

Lin-Manuel Miranda, "El regreso de Mary Poppins"

Viggo Mortensen, "Green Book"

Robert Redford, "The Old Man & The Gun"

John C. Reilly, "Stan & Ollie"

- Mejor actriz, musical o comedia

Emily Blunt, "El regreso de Mary Poppins"

Olivia Colman, "La favorita" GANADORA

Elsie Fisher, "Eighth Grade"

Charlize Theron, "Tully"

Constance Wu, "Locamente millonarios"

- Mejor actor de reparto

Mahershala Ali, "Green Book,"- GANADOR

Timothee Chalamet, "Beautiful Boy: siempre serás mi hijo"

Adam Driver, "Infiltrado del KKKlan"

Richard E. Grant, "¿Podrás perdonarme?"

Sam Rockwell, "Vice"

- Mejor actriz de reparto

Amy Adams, "Vice"

Claire Foy, "El primer hombre en la luna"

Regina King, "El blues de Beale Street"- GANADOR

Emma Stone, "La favorita"

Rachel Weisz, "La favorita"

- Mejor director

Bradley Cooper, "Nace una estrella"

Alfonso Cuarón, "Roma" GANADOR

Peter Farrelly, "Green Book"

Spike Lee, "Infiltrado del KKKlan"

Adam McKay, "Vice"

- Mejor guión

Alfonso Cuarón, "Roma"

Debora Davis y Tony McNamara, "La favorita"

Barry Jenkins, "El blues de Beale Street"

Adam McKay, "Vice"

Nick Vallelonga, Brian Currie y Peter Farrelly, "Green Book" GANADOR

- Mejor película de habla no inglesa

"Cafarnaúm" (Líbano)

"Girl" (Bélgica)

"Never Look Away" (Alemania)

"Roma" (México) GANADOR

"Somos una familia" (Japón)

- Mejor película animada

"Los increíbles 2"

"Isla de perros"

"Mirai"

"Wifi Ralph"

"Spider-Man: Un nuevo universo" - GANADOR

Mejor Banda sonora de Película:

Marco Beltrami, A Quiet Place

Alexandre Desplat, Isle of Dogs

Ludwig Göransson, Black Panther

Justin Hurwitz, First Man GANADOR

Marc Shaiman, Mary Poppins Returns

Mejor canción original en una película

"All the Stars," Black Panther

"Girl in the Movies," Dumplin'

"Requiem for a Private War," A Private War

"Revelation," Boy Erased

"Shallow," A Star Is Born- GANADOR

- TELEVISIÓN -

- Mejor serie, drama

"The Americans" (FX)- GANADOR

"Bodyguard" (Netflix)

"Homecoming" (Amazon)

"Killing Eve" (BBC America)

"Pose" (FX)

- Mejor actor, drama

Jason Bateman, "Ozark"

Stephan James, "Homecoming"

Richard Madden, "Bodyguard" - GANADOR

Billy Porter, "Pose"

Matthew Rhys, "The Americans"

- Mejor actriz, drama

Caitriona Balfe, "Outlander"

Elisabeth Moss, "El cuento de la criada"

Sandra Oh, "Killing Eve"- GANADOR

Julia Roberts, "Homecoming"

Keri Russell, "The Americans"

- Mejor serie, musical o comedia

"Barry" (HBO)

"The Good Place" (NBC)

"Kidding" (Showtime)

"The Kominsky Method" (Netflix) GANADOR

"La maravillosa Sra. Maisel" (Amazon)

- Mejor actor, musical o comedia

Sacha Baron Cohen, "Who Is America"

Jim Carrey, "Kidding"

Michael Douglas, "The Kominsky Method" - GANADOR

Donald Glover, "Atlanta"

Bill Hader, "Barry"

- Mejor actriz, musical o comedia

Kristen Bell, "The Good Place"

Candice Bergen, "Murphy Brown"

Alison Brie, "GLOW"

Rachel Brosnahan, "La maravillosa Sra. Maisel" GANADOR

Debra Messing, "Will & Grace"

- Mejor miniserie o película para TV

"The Alienist" (TNT)

"The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" (FX) GANADOR

"Escape at Dannemora" (Showtime)

"Sharp Objects" (HBO)

"A Very English Scandal" (Amazon)

- Mejor actor, miniserie o película para TV

Antonio Banderas, "Genius: Picasso"

Daniel Bruhl, "The Alienist"

Darren Criss, "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" GANADOR

Benedict Cumberbatch, "Patrick Melrose"

Hugh Grant, "A Very English Scandal"

- Mejor actriz, miniserie o película para TV

Amy Adams, "Sharp Objects"

Patricia Arquette, "Escape at Dannemora" - GANADORA

Connie Britton, "Dirty John"

Laura Dern, "The Tale"

Regina King, "Seven Seconds"

Mejor actor de reparto, miniserie o película para televisión

- Alan Arkin, The Kominsky Method

- Kieran Culkin, Succession

- Edgar Ramirez, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

- Ben Whishaw, A Very English Scandal - GANADOR

- Henry Winkler, Barry

Mejor Actriz de Reparto en Serie Limitada o Película para TV:

Alex Bornstein, The Marvelous Mrs. Maisel

Patricia Clarkson, Sharp Objects- GANADORA

Penélope Cruz, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Thandie Newton, Westworld

Yvonne Strahovski, The Handmaid's Tale