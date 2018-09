Encuentran estrangulado a niño desaparecido en Choloma

Choloma, Honduras.

Un menor de apenas 6 años fue encontrado muerto la tarde de este domingo en la colonia 7 de Septiembre de Choloma, zona norte de Honduras.

El niño fue identificado como Denis Javier Mejía Montes, quien era buscado por sus familiares desde el pasado viernes.

Según las investigaciones de la Policía, el pequeño Denis vivía junto a su mamá y su padrastro, identificado como Johny Elí Santos (22).

Relatos de la madre del niño indican que el pasado viernes, ella y el pequeño Denis fueron a celebrar el Día del Niño a pocas cuadras de su vivienda. Luego de unas horas el menor le dijo a su madre que se iría para su casa y se fue solo.

Al llegar a la casa, la mujer buscó a su vástago y no lo encontró por lo que le preguntó a Johny, su pareja, por él y este le respondió que no lo buscara más porque ya no lo iba a encontrar.

El cuerpecito del pequeño Denis fue encontrado abandonado en una zona solitaria del sector y presentaba varios moretones en el cuello por lo que se sospecha que murió por asfixia.

Las autoridades detuvieron a Johny Santos como principal sospechoso de la muerte del niño.