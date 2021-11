“Estamos muy cerca del proceso eleccionario y nos preocupa en primer lugar, que haya indiferencia, no salir a votar es pecado de omisión, porque en democracia, la manera de alcanzar los cambios es con la participación y una persona indiferente es cómplice que no se lleven a cabo los cambios en democracia” dijo el líder religioso.

Invitó a la población a no formar parte de las campañas de miedo y confrontación “se está infundiendo miedo en la sociedad, mejor no salgamos a votar porque va a haber violencia, no, eso sería ser cómplices de la indiferencia, hay que valorar en la conciencia delante de Dios, a quienes se consideran las personas más idóneas pero salir a votar y no ceder ante la tentación de aquellos que quieren infundir miedo para hacer sus trampas”, dijo.

Señaló la importancia de la oración para que Honduras viva en paz, respeto, justicia, amor y libertad.