¿Por dónde avanza la caravana de miles de migrantes hondureños rumbo a EE UU?

La nueva caravana de migrantes integrada por hondureños, salvadoreños, guatemaltecos y nicaragüenses continúa su recorrido por el sur de México y actualmente se encuentra en el municipio de Huixtla, en el estado de Chiapas, desde donde busca avanzar por la zona costera hacia el norte del país, con la intención de llegar a Estados Unidos.
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