Colegio de Abogados de Honduras: Rafael Canales denuncia arreglos políticos

Un proceso viciado por los mismos intereses políticos de antaño podría empañar la elección del nuevo fiscal general y del fiscal general adjunto, según denuncia el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Rafael Canales.

“No me van a doblegar como presidente del Colegio y lo voy a denunciar aquí y en cualquier foro, porque yo tengo la honestidad de decir las cosas como son, no tengo que acomodarme”, agregó.

Ayer, 11 miembros de la junta directiva del CAH se reunieron en la sede de esta institución en la capital para decidir a cuál de sus agremiados nombrarían para representar al CAH en la Junta Proponente que elegirá a cinco candidatos a fiscal general y fiscal general adjunto, cuya lista debe ser enviada al Congreso Nacional para que escojan a las próximas máximas autoridades del Ministerio Público en septiembre.

Canales aseguró que todo era de “compadre hablado” y que un grupo dentro de la Junta Directiva ya tenía planeado excluirlo y no votar por él para ser el representante del CAH, a pesar de que en otras ocasiones siempre se eligió al presidente del CAH para hacerlo.

“Ellos (Libre, Partido Liberal y nacionalistas) quieren a alguien afín, entonces como saben que a mí no me pueden manipular para favorecer o perjudicar, y yo tampoco iba con el objetivo de perjudicar a alguien; generalmente ha sido el presidente del Colegio, pero ellos querían nominar”.

Dijo que su “pecado es porque dije que Mario Urquía no puede ser fiscal y es cierto, por que la ley no se lo permite, que en dos años no puede ser funcionario”.

Esto debido a que el abogado Mario Urquía integró la Junta Nominadora que recién hizo la escogencia de los 45 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Convencido de que desde lo interno del CAH se realizará un arreglo político para designar a los candidatos fiscales, Canales enfatizó: “Esa componenda fue porque los partidos políticos dijeron que yo no era conveniente para ellos y sus intereses, y por mejor me adelanto antes de ser una burla de una votación que no ha habido en este proceso”.