ONU pide seguir buscando a Angie Peña: “Engavetaron el caso”

Entre 2012 y 2022 desaparecieron 9,838 personas, de las cuales, el 62% son hombres y el 38% son mujeres. Estas sociedades también solicitaron “a la presidenta Xiomara Castro que asuma con urgencia y responsabilidad este fenómeno, y ordene la creación de una Comisión de Búsqueda con la asistencia técnica de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en Honduras”.

Incluso retaron que “la actitud del Estado frente al requerimiento del Comité de Desapariciones Forzadas y a las peticiones de la familia de Angie Peña y sus representantes evidenciará si realmente existe voluntad política para luchar frontalmente contra el crimen de desaparición forzada, dar con el paradero de Angie y garantizar que nunca más ninguna niña o mujer sea víctima de desaparición forzada en el país”.

Michelle Melgares onsidera que su hija sigue viva y está raptada. “Aguantá, hija, que pronto regresarás”, fue el mensaje que le envió a Angie.

También contó que ella ha viajado hasta Belice con el objetivo de encontrar a su hija.

“Me he reunido con gente en otros países. Las autoridades hondureñas no me responden, no me dan información y engavetaron el caso”.