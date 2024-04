A sus 74 años, abuelo de Copán busca ingresar a la universidad

Dice que quiso estudiar en la escuela cuando era un niño. “A los 7 años quise estudiar pero una maestra que se llamaba Amanda me corrió”, contó.

En el 2015 se graduó de Perito Mercantil y Contador Público en el colegio San José del Pedregal. “No me quejo de ningún colegio, mas bien me dieorn las fuerzas”, aseguró.

Su práctica profesional la realizó en el Hospital San Felipe. “La gente me decía que para qué iba a estudiar si estaba viejo. “Hoy me siento más cipote porque tengo espíritu de vida. Y estoy aquí, pase mi examen o no lo pasan, pero yo ya mi meta la tengo”, puntualizó.