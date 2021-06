Empleados públicos que ya fueron vacunados son llamados a reintegrarse a sus labores

Tegucigalpa.



La Secretaría de Coordinación General de Gobierno instruyó a funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo que ya fueron inoculados con la segunda dosis de la vacuna contra la covid-19, a reintegrarse a partir de la fecha a sus labores.



Ayer se giró la circular 1005-2021, que llama a los empleados públicos vacunados a trabajar de manera presencial en las oficinas de las distintas dependencias del Poder Ejecutivo, "cumpliendo con las funciones y horarios establecidos".



El reintegro a labores también incluye al personal que "por voluntad propia" ha decidido no vacunarse. En ese sentido, deberán "atender esta instrucción y presentarse a laborar, guardando las normas y medidas de bioseguridad requeridas, caso contrario, deberán someterse a los procesos y disposiciones establecidos en la Ley".



Sin embargo, las mujeres embarazadas y que por esa condición no se han aplicado la vacuna, quedan exentas de la nueva disposición.



En cuanto a los empleados públicos que aún no han sido vacunados, o solo han recibido la primera de la vacuna anticovid, y "en los casos debidamente justificados", ellos continuarán con sus turnos laborales y teletrabajo.



"Estas medidas también son extensivas a partir de la fecha, a los empleados y funcionarios de la Secretaría de Salud y a las instituciones cuyos empleados fueron inoculados en su totalidad, por lo que se les instruye reintegrase a sus labores y habilitar todos los servicios que, debido a la pandemia dejaron de prestar a la población", agrega la circular.



La misiva recordó que las instituciones están obligadas a garantizar al personal "todos los insumos de bioseguridad necesarios" para el desempeño de sus funciones".

La circular que fue enviada a los empleados públicos.