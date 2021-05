Inicia vacunación de 2,300 adultos mayores en el puerto

PUERTO CORTÉ

Leatriz Macneal (de 75 años) fue la primera porteña en recibir la vacuna contra el covid-19 en la jornada de inmunización que inició ayer en este municipio.

Doña Leatriz, quien es diabética e hipertensa llegó a las 7:00 am a las instalaciones de la Base Naval acompañada de sus familiares y fue inyectada por el personal de Salud en el vehículo. En esta unidad militar también funciona la vacunación para quienes llegan en otros medios de transporte.

“No tuve ningún miedo que me aplicaran la vacuna, más miedo le tengo al covid. No tengo ninguna reacción, me siento normal y espero continuar así”, dijo la señora, quien reside en el barrio El Porvenir.

José Trinidad Mendoza (de 76 años) fue otro de los adultos mayores que recibió la vacuna, llegó hasta la Base Naval desde el barrio San Antonio, en la paila de un carro con otras personas de su edad, quienes fueron llevados por un vecino. “Voy contento y bendecido por haber recibido esta vacuna. A las 4:00 am me levanté, me bañé, tomé café y me comí unas tortillitas para venirme a vacunar. Gracias a Dios que ya voy vacunado”, dijo.

Población meta

Dinorah Nolasco, jefa de Salud del departamento de Cortés, informó que ayer iniciaron con la vacunación de los adultos mayores de 75 años en los 11 municipios que comprende la región.

“En el municipio de Puerto Cortés tenemos la modalidad de autoservicio de vacunación y con esto esperamos darles un servicio de calidad. Pero no es solo la vacunación, debemos de continuar con las medidas de bioseguridad y las personas que ya se les aplicó la primera dosis deben seguir con la segunda para que tengamos los efectos que queremos con esta vacuna”.

La doctora llamó a los ciudadanos para que acudan a los centros de vacunación el día que les corresponde de acuerdo a la calendarización. “Hay que correr la voz que hay que cumplir con las fechas porque no queremos que se haga un desorden adonde los estamos vacunando, que tengan paciencia que les va llegar el día que les toca ser vacunados de acuerdo con la edad que tienen”, expresó Nolasco.

La población meta adulta mayor de 75 años a vacunar en la región de Cortés son 19,600 y en el municipio de Puerto Cortés son 2,300, informó. Hoy continúa la inmunización para quienes tienen 78, 79 y 80 años.