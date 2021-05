Comerciantes de La Ceiba reciben créditos por 3.4 millones de lempiras

La Ceiba, Honduras.

Doña Norma Puerto empezó su pequeño negocio de tortillas con seis lempiras, pero hoy gracias al financiamiento de Crédito Solidario vende entre 300 y 500 lempiras diarios, y este martes aseguró estar muy agradecida por las oportunidades que brinda esta iniciativa gubernamental.

Doña Norma fue una de las 269 beneficiarias de diferentes rubros del comercio de La Ceiba a las que el presidente Juan Orlando Hernández les entregó más de 3,4 millones de lempiras, a una tasa de interés del 1 %, por medio del Programa Presidencial Crédito Solidario (PPCS).

Hasta la fecha en el departamento de Atlántida se han desembolsado a los emprendedores 70,020.969,00 lempiras a través de Crédito Solidario.

LEA: Hondureños podrán tramitar pasaportes en Washington

El PPCS ha desembolsado 183,621 créditos, generando así 280,998 nuevos empleos a nivel nacional con un monto otorgado de 1.896.581.916,22 lempiras.

"Después de haber gastado el dinero de mis prestaciones no tenía qué hacer y empecé vendiendo tortillas con seis lempiras, pero hoy gracias a Crédito Solidario, vendo entre 300 y 500 lempiras diarios, y con ecofogón, he podido incluso comprar mi estufa eléctrica y otra de gas", relató muy emocionada doña Norma.

Chicharrón de soya

Otra beneficiaria, doña Lesly Andrade, refirió que cierto día sintió la necesidad de poner su negocio y aseguró que no creía que el programa Crédito Solidario prestara a tan baja tasa de interés.

Pensaba que esa era una mentira, dijo Andrade.

"Cuando me lo dijeron, no lo podía creer, pero hoy puedo asegurar que Crédito Solidario me ha cambiado la vida, me ha permitido tener una negocio de piñatería, y otro de chicharrón de soya, y me va muy bien, porque hasta tengo personas empleadas para que me ayuden", añadió.

Los casos de Puerto y Andrade son dos de los miles de ejemplos existentes en todo el país que demuestran que por medio de Crédito Solidario hay oportunidades para que el emprendedor pueda cumplir sus metas y sueños.

Deben salir adelante

El presidente Hernández reafirmó su decisión de apoyar a los micros y pequeños empresarios, pese a que antes en el país esa no era una iniciativa que se observara de manera positiva.

"No ha sido fácil generar oportunidades para los más pequeños, pero lo hemos logrado, y aquí las personas van teniendo esa oportunidad para salir adelante, con facilidades de pago, una baja tasa de interés, y hasta con la opción de seguir obteniendo préstamos por el doble en los ciclos, si son buenos pagadores", dijo Hernández sobre el PPCS.

También afirmó que el hondureño no encontrará otra opción más viable que Crédito Solidario para poder cumplir sus objetivos, con un financiamiento más que amigable.

"Estamos hablando de miles de emprendedores que necesitan financiamiento, que puede fortalecer incluso sus negocios por medio de Crédito Solidario, porque no van a encontrar dinero más barato en todo el país", aseguró el mandatario.

Comentó que a los que trabajan con Crédito Solidario solo se les cobra un lempira por cada 100 lempiras que reciben en financiamiento, y eso no se había visto antes, pero hoy es una realidad.

"Crédito Solidario es un semillero de empresarios que necesitaban oportunidades para salir adelante, y ahora que las tienen nos llena de satisfacción, porque ver cómo empezó doña Norma Puerto, con 6 lempiras a vender, y hoy su ganancia es mayor, eso llena para seguir trabajando por esta misma vía", dijo.

Más de 70 millones invertidos en Atlántida

El ministro del Servicio Nacional de Emprendimientos y Pequeños Negocios (Senprende), Luis Colindres, aseguró que los programas de Gobierno existen para favorecer a los que necesitan una oportunidad para salir adelante.

"Son más de 70 millones de lempiras los que se han invertido en los más pequeños aquí en Atlántida, favoreciendo la inclusión de todos los que quieren trabajar y mejorar sus negocios", manifestó.

También indicó que Senprende está buscando favorecer a los que necesitan formalizar sus empresas o emprendimientos, y por eso el Gobierno del presidente Hernández busca llegar y facilitar las cosas para los emprendedores y microempresarios.

Amplios beneficios

A través del Programa Presidencial Crédito Solidario se han habilitado 59 agencias a nivel nacional en el lapso de 6 años consecutivos, teniendo como resultado la inclusión financiera para miles de emprendedores, generando nuevos empleos.

Se ha beneficiado a emprendedores de diferentes rubros del área rural y urbana.

El 74 % de los seleccionados del programa son mujeres y el 26 % hombres.

Más del 70 % de los empleos generados en Honduras son a través del sector microempresarial, y para atender a este segmento se creó hace cinco años el Programa Presidencial Crédito Solidario, como una alternativa para promover el desarrollo de ideas de negocio.

El PPCS ofrece asistencia técnica y financiamientos con la tasa de interés más baja del mercado, el 1 % mensual, con préstamos de hasta 300,000 lempiras.

El programa propicia la participación de líderes comunitarios en la promoción, capacitación y formación de los emprendimientos solidarios.

Algunos de los rubros beneficiados son: comercio, artesanía, gastronomía, servicios, agricultura, turismo y el Sector Social de la Economía.