Tito Asfura acepta precandidatura presidencial por movimiento Unidad y Esperanza del Partido Nacional

Tegucigalpa, Honduras.



En un evento realizado en el departamento de Francisco Morazán, el alcalde de Distrito Central, Nasry Tito Asfura, mejor conocido como "Papi a la orden" aceptó formalmente ser el precandidato presidencial por el partido Nacional del movimiento Unidad y Esperanza.



Durante el evento, Asfura aseguró que no anda "buscando ser personalidad solamente quiero ser útil a mi país, mi trayectoria no la comencé en política me la he ganado trabajando”.



La constitución oficial del movimiento “Unidad y Esperanza” y aceptación de la precandidatura presidencial de Tito Asfura, fue transmitido por todas las plataformas digitales de dicho movimiento, espacios donde los nacionalistas dieron respaldo rotundo a "Papi a la Orden".

“Quiero devolverle al pueblo lo que es de ellos, esa es la misión en política, para servir a la gente estoy aquí y eso me llena de mucha satisfacción” expresó en el evento desarrollado en la capital, hasta donde se trasladaron lideres nacionalistas de todo el país entre ellos, el gerente de estrategias del movimiento Daniel Otero, precandidatos a diputados por el departamento de Cortés y el precandidato a la municipalidad de San Pedro Sula, Rolin Peña, una propuesta prometedora para obtener el triunfo de los nacionalistas en la capital industrial.

El precandidato a la alcaldía de San Pedro Sula, Rolin Peña, saluda a uno de los presentes.

Peña manifestó “estoy convencido que papi a la orden será el próximo presidente de Honduras, su mística de trabajo y carisma con el pueblo me hacen sentir orgulloso de representarlo en la ciudad industrial del país.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) hizo oficial el pasado 13 de septiembre la convocatoria a los partidos políticos a elecciones primarias a realizarse el 14 de marzo de 2021.